IPC效能提升19% 第11代Core S系列桌機處理器即日起上市

在效能數據解禁之後，Intel今日 (3/31)宣布從即日起在台推出代號Rocket Lake的第11代Core S系列桌機處理器，並且確定與宏碁、華碩、華擎、BIOSTAR、Dell、技嘉、HP、聯想、微星、Supermicro等業者合作推出對應產品，同時也與主機板業者合作打造超過200款主機板產品。

先前說明中，第11代Core S系列桌機處理器總計推出19款規格，分別涵蓋Core i9、Core i7、Core i5規格，而Core i3系列，以及包含Pentium、Celeron系列，則是以代號Comet Lake的第10代Core系列處理器更新。

以處理器製程來看，第11代Core S系列桌機處理器將會是Intel最後一款以14nm製程打造產品，其中採用結合Ice Lake核心架構，以及已經用於Tiger Lake的Xe顯示設計，進而打造的全新Cypress Cove核心架構，讓處理器在每時脈週期指令 (IPC)數量比前一版處理器最高提升19%，運作時脈可達5.3GHz，顯示效能最高更提升50%，並且支援DDR4-3200記憶體，加入原生支援PCIe 4.0連接埠與Wi-Fi 6E無線網路連接能力。

雖然Core i9等級處理器將原本最高採10核心設計調整為8核心，但借助於此次核心架構提升，使得單核心運算效能可大幅增加，因此整體運算效能相對也能拉高，在目前消費市場運算需求多半聚焦在遊戲使用模式將更為有利，即便用於影像編輯、編解碼等操作依然可以透過8核心對應運算需求，甚至可在散熱允許下搭配Thermal Velocity Boost Technology提升單核心最高運作時脈，或是透過Adaptive Boost Technology增加多核心運算能力。

另外，Intel也強調原本僅能在最高階晶片組主機板對應的記憶體超頻功能，此次在B560、H570晶片組主機板也加入記憶體超頻功能，藉此滿足偶而才需要以更高運算效能的操作模式，但如果要滿足所有超頻功能的話，Intel還是會建議使用Z590晶片組主機板。

在此次處理器設計部分，Intel將Core i9等級與Core i7等級差距縮短，兩者基本上僅差別在是否能藉由Adaptive Boost Technology等功能進行超頻，同時因為此次單核心架構效能提升，因此若考量預算的話，其實也能選擇Core i5等級處理器，並且選擇投資獨立顯示卡提高運算效能。

至於Core i3等級以下的處理器，則以去年推出的代號Comet Lake規格更新，主要鎖定入門機種、企業採購，或是小型運算裝置等需求使用打造。

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