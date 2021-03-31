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小米多款生態鏈新品價格曝光！包含小米筆電Pro、新風空調、米家掃拖機器人Pro等

聯合新聞網 / 楊又肇

除了公布旗下首款螢幕可凹折手機小米MIX Fold之外，小米在第二天的「生生不息」春季新品發表會中也公布多款生態鏈新品，其中包含符合Intel EVO設計認證、導入OLED螢幕設計的小米筆電Pro，以及新款新風空調、米家掃拖機器人Pro與米家純淨式智慧加濕器Pro。

其中，新款小米筆電Pro將區分14吋與15吋設計，前者採用2.5K解析度、120Hz畫面更新率的原色LCD螢幕，後者則採用對應3.5K解析度的E4 OLED面板設計，顏色則區分新月銀與月岩灰兩種配色。

其餘規格則包含採用Intel第11代Core系列處理器、搭配NVIDIA GeForce MX450獨立顯示卡、全新颶風散熱系統與15.9mm厚度CNC機身設計，並且支援100W快充與Wi-Fi 6連接功能，筆電本身則符合Intel EVO設計規範，其他也搭載MIUI+操作功能與小愛同學，支援指紋辨識登入。

建議售價部分，15吋版本將以人民幣6499元起跳價格銷售，而14吋版本則會從人民幣5299元起跳。同時，小米也預告將會在今年5月針對15吋版本接續推出搭載AMD Ryzen 5000 H系列標準電壓處理器規格。

而此次推出的新款新風空調則標榜可避免直吹、更節電，並且加上四層空氣淨化效果，除了空調功能還能從戶外引進新空氣，同時透過UV-C除菌，機身也具備自動清潔功能，建議售價則是人民幣3599元，同時提供到府安裝服務。

此次同步推出的米家掃拖機器人Pro，則標榜強化地面材質識別，針對不同地面動態調整吸塵力與拖地時的出水量，另外也透過加入3D TOF鏡頭與RGB感測模組，藉此加強障礙物識別效果，諸如地面上的電線、較細的椅腳都能正確識別，不會發生電線纏繞或撞倒較輕椅子的情況。

其他設計，則包含對應4000Pa吸塵力、550毫升集塵盒與5200mAh電池容量，並且搭配4核心CPU與2核心NPU的處理器，讓米家掃拖機器人Pro更容易清理家中地板髒污，另外也具備家中不同場景識別能力，藉此判斷不同區塊位置清掃方式，至於建議售價則是人民幣2999元，初期將以人民幣2699元價格促銷。

最後則是針對環境乾燥情況提供的米家純淨式智慧加濕器Pro，採用靜音、直接加水，以及無水霧等問題的使用設計，並且搭配5公升水箱、對應600毫升加濕效果，使用者更可透過頂部OLED即時監控倒水量，以及當前濕度與運作模式，同時也針對加濕器內部抗菌做了強化，避免潮濕形成發霉、發臭問題，標榜除菌率、抗菌率高達99%，建議售價則是人民幣899元，初期則會以人民幣799元價格銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米 筆電

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