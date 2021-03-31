從球員晉升跨國企業家 毛加恩感謝「神隊友」助攻

在球場上，他追求速度；在商場上，他也講究速度！從職業球員到餐廳品牌代理商、Live賽事球評……，毛加恩身兼數職，每天都需要以極高效率處理數不清的細節小事，迅速做出最佳決策，究竟他是如何跑贏時間、掌握決勝點?

▲從職業球員到餐廳品牌代理商，毛加恩在商場上也一樣講求速度。 攝影／吳彥鋒

揭密！勇往卓越的挑戰者，如何面對每一次的身分轉換?每天清晨就被五個月大的寶貝兒子喚醒，隨即與美國廠商進行跨國視訊會議，展開忙碌的一天。毛加恩目前代理2個國外餐廳品牌，預計今年中要開第3家餐廳，凡事親力親為的他，大至找店面、裝潢設計，小至員工排班、跑銀行，他無不全心投入，以超高效率展現工作成果，才能有更多時間陪伴家人。毛加恩說：「我的身分很多重，要處理的事情很多很雜，所以時間分配非常重要，我每天的行程十分緊湊，和不同的團隊開會、分析報表，每一件事都必須仔細把關，因為餐廳的利潤就藏在這些細節裡。」

▲毛加恩重視時間分配，用超高效率兼顧事業和家庭。 攝影／吳彥鋒

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▲ASUS ExpertBook B9(B9400)鍵盤自動傾斜，打造最舒適精準的打字體驗。擁有完整的I/O連接埠，2個 Thunderbolt 4 USB-C、USB 3.2 Gen2 Type A、HDMI等接孔，外出、開會不用再帶上一堆連接線。 攝影／吳彥鋒

拚努力更要拚效率！高階商務筆電一機搞定面對繁瑣又複雜的市場分析數據，如何能夠快速地掌握重點，做出正確的判斷?「團隊，對我來說很重要，開會前我會要求團隊把資料先準備好，節省討論的時間，同時也比較精準，不容易出錯。」除了廣納優質人才，團隊使用的工具也很重要，「筆電的記憶體和儲存容量一定要夠大，速度才跑得快，可容納的檔案才夠多。」毛加恩選擇ASUS高階商務筆電ExpertBook B9(B9400)，最高32GB記憶體還有4TB雙SSD，可以同時開啟很多檔案、做數據分析、參閱多項資料等，讀檔、存檔速度很快，多工處理事情也很流暢；180度可躺平的螢幕，開會時將螢幕上的檔案和數據攤開來讓大家一起聚焦討論，提升團隊效率。「我的工作節奏很快，所以我的電腦要可以跟得上我的節奏！」毛加恩說。

▲ASUS高階商務筆電ExpertBook B9(B9400) 轉軸開闔角度達180度，其可躺平的螢幕，提升團隊討論效率。 攝影／吳彥鋒

轉播球賽分秒必爭，ASUS ExpertBook B9(B9400)超給力毛加恩有時會受邀擔任PLG賽事轉播的英文主播，ASUS ExpertBook B9(B9400)更是他最可靠的戰友！「球賽是Live即時轉播，所以球評必須分秒必爭，要看很多資料，像是：命中率、失誤數、籃板球數……等，網站會一直更新數據，我必須一邊盯緊各樣數據，一邊查詢某位洋將的背景資料，增加播報內容的豐富度，我要同時開好多個瀏覽器或查看許多資料，如果電腦記憶體不夠、處理速度太慢，可能這一局結束了，我還沒接收到完整資訊，就會錯過播報的時機。這一點，ASUS ExpertBook B9(B9400)從來沒有讓我失望過！」

▲ASUS ExpertBook B9(B9400)容量大、速度快；可同時開啟許多程式、視窗，在關鍵時刻能夠輕鬆的掌握資訊。 攝影／吳彥鋒

攝影／吳彥鋒

▲ASUS ExpertBook B9(B9400) 內建實體鏡頭滑蓋，可完全關閉鏡頭，隱私不外露。180度可躺平螢幕，方便溝通討論。窄邊框顯示器創造身歷其境的視覺體驗，防眩光面板能降低長時間觀看螢幕所產生的眼睛疲勞。 攝影／吳彥鋒

筆電我的「最佳夥伴」！輕便、堅固，缺一不可毛加恩認為ASUS ExpertBook B9(B9400)是他的「最佳夥伴」，無論經營餐廳或播報球賽，ASUS ExpertBook B9(B9400)都能為他帶來超高效率，而且外型輕薄，最輕只有880克，攜帶方便，適合時常要轉換工作陣地的人。經常帶著筆電到處移動，最怕會遇到一些碰撞，ASUS ExpertBook B9(B9400)通過多項美國軍規等級測試，耐撞擊、防潑水，讓毛加恩無論身在何處，都能輕鬆高效地完成工作，英姿煥發地馳騁在職場上，展現無疆界的超高行動力！

ASUS ExpertBook B9(B9400)最輕只有880克，隨時靈光乍現或想到新的經營方針，都可以單手打字無負擔，把握時機迅速記錄下來。 攝影／吳彥鋒

▲ASUS ExpertBook B9(B9400)通過美國軍規等級測試，耐撞擊、防潑水，移地工作更安心。 攝影／吳彥鋒

快，又可靠！它跟得上我的速度！一台效能出眾的高階商務筆電，才能滿足職場人士追求卓越的心，且能省下時間，兼顧工作和家庭。ASUS ExpertBook B9(B9400)最高搭載第 11 代 Intel® Core™ i7 處理器、Intel® Iris® Xe 顯示卡；雙SSD設計提供極速效能，即使是很大的檔案，也能迅速儲存或開啟，幾乎無需等待；最高4TB儲存空間及32GB超大記憶體，就算一次多工處理許多事情也很流暢。配置完整連接埠，外出開會不需要帶一堆連接線接投影機；同時內建高容量66Whr 電池，長效續航，耐用可靠，為使用者帶來毫無後顧之憂的強力支援，是每一位職場人士的「最佳夥伴」！

▲ASUS ExpertBook B9(B9400) 流暢的多工處理效能、完整連接埠、長效續航力，是毛加恩的「最佳夥伴」！ 攝影／吳彥鋒

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