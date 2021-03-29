為效能款Chromebook作準備？Google計畫在Chrome OS增加「遊戲模式」

相關消息指稱，Google計畫在Chrome OS設計加入「遊戲模式」 (Game Mode)功能，讓使用者能在Chromebook獲得更好遊戲體驗。

依照ChromeUnboxed網站報導指稱，Google計畫透過代號名稱為Borealis的容器技術，讓Chrome OS能在全畫面顯示模式開啟「遊戲模式」，並且將以最高硬體效能執行遊戲內容，同時也能使用包含訊息推播、螢幕錄影等功能。

目前使用者已經可以透過網頁形式在Chromebook開啟Google Stadia，或是NVIDIA GeForce NOW串流遊戲服務，因此在Chromebook增加「遊戲模式」，顯然是為了進一步提升遊戲體驗。

此外，在Google與Valve合作中，計畫將Steam遊戲服務平台以Linux相容形式帶到Chrome OS作業系統環境，藉此吸引更多人使用Steam服務，並且擴大遊戲使用族群，同時也能增加Chromebook使用誘因。

除了與Intel、AMD、Arm等業者合作，Google開始讓Chromebook有更多元硬體設計，同時也預期讓Chromebook硬體效能可隨處理器規格提升，並且持續藉由增加Google Play Store等服務，讓Chromebook在軟體應用也能獲得更多資源。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》