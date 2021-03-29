Razer的概念口罩Project Hazel 將以正式產品進入市場銷售

Razer在今年初於CES 2021期間揭曉的概念口罩Project Hazel，稍早由執行長陳民亮確認將以正式產品進入市場銷售。

實際上，筆者在先前已經取得Razer方面回應，確定此款概念口罩將會成為正式產品，最快會在今年內進入市場銷售，同時將會在台灣地區在內的全球市場銷售，但目前暫時還無法確認具體售價等細節。

而依照Razer先前介紹，Project Hazel將比照接近N95般過濾等級，並且能透過麥克風及內建擴音器，讓使用者配戴時的說話聲音對外擴大播放，以利他人清楚聆聽，甚至可以透過透明材質設計，讓他人清楚辨識嘴部，因此也能降低配戴傳統口罩時較難辨識臉龐的困擾。

除了可讓使用者在配戴口罩時清楚溝通，Razer也表示Project Hazel能將嘴巴呼出的二氧化碳排出，並且透過過濾材質讓新鮮空氣進入口罩內側，同時也能配合固定造型避免口罩過於貼合嘴部，另外也能讓口罩重複使用，避免造成資源浪費，以及造成環境影響。

由於Razer本身主要生產遊戲相關周邊配件，因此Project Hazel也搭載Chroma多彩燈光點亮效果，當然使用者也能依照需求選擇關閉。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》