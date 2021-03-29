快訊

「長賜號」脫困關鍵時刻！今天10-11時有50%成功機會

Razer的概念口罩Project Hazel 將以正式產品進入市場銷售

聯合新聞網 / 楊又肇

Razer在今年初於CES 2021期間揭曉的概念口罩Project Hazel，稍早由執行長陳民亮確認將以正式產品進入市場銷售。

實際上，筆者在先前已經取得Razer方面回應，確定此款概念口罩將會成為正式產品，最快會在今年內進入市場銷售，同時將會在台灣地區在內的全球市場銷售，但目前暫時還無法確認具體售價等細節。

而依照Razer先前介紹，Project Hazel將比照接近N95般過濾等級，並且能透過麥克風及內建擴音器，讓使用者配戴時的說話聲音對外擴大播放，以利他人清楚聆聽，甚至可以透過透明材質設計，讓他人清楚辨識嘴部，因此也能降低配戴傳統口罩時較難辨識臉龐的困擾。

除了可讓使用者在配戴口罩時清楚溝通，Razer也表示Project Hazel能將嘴巴呼出的二氧化碳排出，並且透過過濾材質讓新鮮空氣進入口罩內側，同時也能配合固定造型避免口罩過於貼合嘴部，另外也能讓口罩重複使用，避免造成資源浪費，以及造成環境影響。

由於Razer本身主要生產遊戲相關周邊配件，因此Project Hazel也搭載Chroma多彩燈光點亮效果，當然使用者也能依照需求選擇關閉。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

口罩

延伸閱讀

新竹動物園入園突破200萬人 林智堅：已成必訪景點

習慣在家全裸！房東收投訴籲穿好衣服 她揭背後恐怖真相

德州解封近3周 確診未激增 全美案例卻悄悄上揚

被爆遭愛犬咬傷後　蕭亞軒首曝近況戴罩露面

相關新聞

Razer的概念口罩Project Hazel 將以正式產品進入市場銷售

Razer在今年初於CES 2021期間揭曉的概念口罩Project Hazel，稍早由執行長陳民亮確認將以正式產品進入市場銷售。

為效能款Chromebook作準備？Google計畫在Chrome OS增加「遊戲模式」

相關消息指稱，Google計畫在Chrome OS設計加入「遊戲模式」 (Game Mode)功能，讓使用者能在Chromebook獲得更好遊戲體驗。

史丹佛大學研究認定Apple Watch 可精準量測配戴者身體機能性

目前蘋果已經著手與諸多醫療體系合作，透過Apple Watch追蹤患者身體數據變化，另外也有不少保險業者透過Apple Watch評估被保人身體健康狀態，藉此評估是否核保。而在史丹佛大學近期研究指出，Apple Watch可以精準判斷配戴者身體較為脆弱部位，其中透過6分鐘步行量測 (6MWT)結果，即可判斷配戴者身體機能性與運動能力。

代號「探索者版」 報導指稱蘋果計畫打造一款強固型Apple Watch

彭博新聞記者Mark Gurman取得消息指稱，蘋果有意打造一款針對戶外運動使用的Apple Watch，並且似乎以「探索者版」 (Explorer Edition)作為產品代號名稱。

Sigma fp L再次標榜為全球最小、最輕的6100萬畫素全片幅無反相機

在2019年推出標榜史上最小、可交換L-Mount接環鏡頭的135全片幅機種Sigma fp之後，Sigma再次推出後繼產品Sigma fp L，再次標榜為全球最小，同時也是最輕盈的6100萬畫素全片幅無反相機。

蘋果Mac相比他牌筆電優勢？網點1關鍵技術：徹底甩開其他筆電

數位化需求是趨勢，筆電市場仍在成長，輕薄一直是許多筆電使用者追求的重點，加上疫情關係，更注重攜帶方便性。有網友好奇，幾乎所有人接觸的第一台電腦系統都是微軟，但是蘋果Macbook似乎還是有不少使用者，想知道Macbook相比於同價位筆電的優勢有哪些？引起網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。