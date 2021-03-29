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史丹佛大學研究認定Apple Watch 可精準量測配戴者身體機能性

聯合新聞網 / 楊又肇

目前蘋果已經著手與諸多醫療體系合作，透過Apple Watch追蹤患者身體數據變化，另外也有不少保險業者透過Apple Watch評估被保人身體健康狀態，藉此評估是否核保。而在史丹佛大學近期研究指出，Apple Watch可以精準判斷配戴者身體較為脆弱部位，其中透過6分鐘步行量測 (6MWT)結果，即可判斷配戴者身體機能性與運動能力。

此項研究是由蘋果全資贊助，並且由史丹佛大學執行研究驗證，總計向美國退伍軍人事務部醫院內110名有心血管疾病患者提供iPhone 7，以及Apple Watch series 3，讓這些患者定期進行6分鐘步行測試，並且將量測結果與一般門診進行標準測試的數據作比對。

從量測結果中顯示，Apple Watch確實可配合6分鐘步行測試，藉此準確評估患者身體狀況，其中準確度高達90%，並且能找出約85%的差異性。即便是在無人在旁監測情況下，Apple Watch依然能有83%的準確度，以及可找出約60%的差異性。

因此在史丹佛大學此項研究下，認為Apple Watch可用於作為6分鐘步行量測的輔助配件，讓患者能更容易了解個人身體狀態。

目前蘋果也已經將6分鐘步行量測方式納入watchOS 7，讓透過Apple Watch量測的健康數據能更真實反應配戴者身體狀態，同時也能藉此預防各類身體疾病發作，甚至也能讓Apple Watch作為評估身體是否健康的配件。

不過，即便強調Apple Watch更懂配戴者的身體狀況，蘋果依然強調透過Apple Watch量測身體數據僅能作為被動參考，畢竟Apple Watch本身並非定位為健康醫療產品。

除了強調能貼近配戴者身體量測準確數據，蘋果也持續推廣Apple Watch可即時偵測心顛、心跳異常，或是偵測跌倒及睡眠品質偵測，同時也強調其可對外呼救功能，藉此塑造Apple Watch成為配戴者貼心夥伴形象。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

患者 退伍軍人 睡眠

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