對抗監控資本主義 你可以「混合數位足跡」
全面換發數位身分證的政策因資訊安全及侵犯隱私的爭議叫停，然而這並不是全民的勝利，因為數位監控早已無所不在。面對「監控資本主義」民眾該如何自保？長風文教基金會昨天舉辦「如何防範政府濫用數位工具：從數位身分證談起」，邀請法律學者、資安專家與談，與民眾一齊思辨隱私與便利之間的平衡。
開放文化基金會董事長李柏鋒長期致力於開放政府、開放原始碼運動，他指出，生活在數位世代不可能不留下數位足跡，尤其「企業是拚了命要抓用戶的數位足跡，」以精準辨識用戶的使用習慣及偏好，藉此投放更多廣告。
為與數位巨頭對抗，李柏鋒說，「能做的就是混合數位足跡，讓他認不出你。」他擁有數張隨時混用的SIM卡，好比情報員。他也與家人混用記名與不記名的悠遊卡，或使用軟體Track This混淆搜尋紀錄。他表示，混淆數位足跡的欺敵戰術甚至勝過刪去紀錄，因我們並不知道數位巨頭會不會「聽話」刪去寶貴的數位足跡。
但他無法關閉GPS的定位功能，因為孩子要玩手機遊戲寶可夢（Pokemon GO），而這正是Google誘使用戶開放GPS的成功案例！開放GPS以後，Google地圖便開始要求用戶為地標評分，「我們不但被監控還替他免費工作。」
公民的抵抗有如小蝦米對上大鯨魚，與談人Vpon威朋大數據集團創辦人暨執行長吳詣泓從科技公司的角度回應，「換SIM卡是沒有用的，因為科技公司追蹤的是行動裝置，但換手機也沒用，因為他們會從數位足跡的關聯性找出使用者，關GPS也沒用，因為手機連上基地台就大概知道你在哪裡，科技進步超過大家的想像，而且還會更進步。」對此，李柏鋒大聲呼籲，「但是我們不能停止抵抗！」聽眾報以掌聲。
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