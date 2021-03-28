Sigma fp L再次標榜為全球最小、最輕的6100萬畫素全片幅無反相機

在2019年推出標榜史上最小、可交換L-Mount接環鏡頭的135全片幅機種Sigma fp之後，Sigma再次推出後繼產品Sigma fp L，再次標榜為全球最小，同時也是最輕盈的6100萬畫素全片幅無反相機。

不過，相比先前推出的Sigma fp，此次推出的Sigma fp L在重量上為375公克，約多出5公克重量，機身採用35mm全片幅設計的背照式拜爾 (Bayer)陣列感光元件，解像能力則達6100萬畫素，並且配置特殊低通濾鏡設計，藉此強化影像成像表現。而在靜態拍攝與動態錄影模式下，均支援最高5倍的中央裁切變焦。

對焦系統方面，則採用加入相對+對比的混合自動對焦系統，相比Sigma fp僅有對比對焦情況，理論上在對焦速度會快上許多，另外也加入人眼與物體識別追蹤對焦。而快門設計部分則僅有電子快門，並且加上電子防震，對應每秒10張連拍，以及ISO 100-25600的感光範圍，最高可擴展至ISO 6- 102400，另外也加入粉末藍與雙色調色彩模式。

在機身設計部分，則在背面搭載一組210萬點設計的3.15吋觸控螢幕，另外也可外接369萬點設計、支援90度旋轉，並且透過USB-C與相機連接的OLED電子觀景窗。

而機身外接SSD的話也同樣透過USB-C連接，充電部分也會透過USB-C，支援邊充邊拍，電池最高可對應240張靜態影像拍攝，或是拍攝60組影片內容，另外也能將相機直接當作外接攝影設備使用。

在錄影方面，則加入支援12位元UHD 4K錄影，以及12位元DCI 4K外接錄影模式，並且對應CinemaDNG、ProResRAW、BlackMagic RAW三種紀錄格式，若是外接SSD的話還能支援12位元DNG格式錄影。

建議售價部分，Sigma fp L將以2499美元價格銷售，外接OLED電子觀景窗配件則會以699美元價格銷售，預計都會在今年4月進入市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》