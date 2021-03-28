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代號「探索者版」 報導指稱蘋果計畫打造一款強固型Apple Watch
彭博新聞記者Mark Gurman取得消息指稱，蘋果有意打造一款針對戶外運動使用的Apple Watch，並且似乎以「探索者版」 (Explorer Edition)作為產品代號名稱。
雖然目前的Apple Watch series 6已經加入防水，同時也藉由將螢幕亮度提昇2.5倍，標榜在戶外強光下依然能清晰看清楚錶面資訊，甚至也針對戶外活動需求增加適合衝浪、戶外攝影等情境的錶面設計。
不過，畢竟針對戶外運動難免會有較高碰傷手錶機率，因此蘋果有可能打造防護性更高的Apple Watch款式，其中包含採用橡膠材質包覆手錶，並且針對游泳等運動需求強化數據量測。
而相較標準款設計，蘋果有可能透過品牌合作方式打造此款針對戶外運動使用的Apple Watch，或許會與知名運動或攝影器材品牌合作，一如過去與愛馬仕、Nike的合作模式。
有鑑於Apple Watch系列產品目前都是選在秋季更新，因此這款Apple Watch預期會在今年9月左右公布，但也有可能成為明年公布新品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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