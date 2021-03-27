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蘋果Mac相比他牌筆電優勢？網點1關鍵技術：徹底甩開其他筆電

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果Macbook是不少人筆電中的首選。 美聯社
蘋果Macbook是不少人筆電中的首選。 美聯社

數位化需求是趨勢，筆電市場仍在成長，輕薄一直是許多筆電使用者追求的重點，加上疫情關係，更注重攜帶方便性。有網友好奇，幾乎所有人接觸的第一台電腦系統都是微軟，但是蘋果Macbook似乎還是有不少使用者，想知道Macbook相比於同價位筆電的優勢有哪些？引起網友熱議。

網友在PTT八卦板發文提到，自己對筆電沒什麼研究，但總有一種感覺是Macbook相比於同價位的筆電，硬體上好像沒有特別的優勢，而且Windows系統市佔率超高，因此幾乎所有人接觸的第一台電腦系統都是微軟的，所以照理說系統使用起來學期成本會稍高於Windows，但是蘋果Ｍacbook似乎還是有不少的使用者，因此想問Macbook相比於同價位筆電的優勢有哪些？

原Po自己初步想到的Macbook優勢有三個，分別是「獨佔程式」、「蘋果全家桶」、「蘋果最近弄出來的Ｍ1 SOC」。

網友看完也紛紛回應「那個LOGO」、「潮」、「觸控板無敵，光那觸控體驗就可以買了」、「蘋果全家桶真的很方便啦」、「Macbook幾乎甩開所有其他筆電，系統穩又有LOGO，維修率又低」、「Macbook Air從2007年到現在，沒一台Win筆電比它好看，一款筆電外型可以打十幾年沒人能超越」。

但也很多人表示「Ｍ1版本的Macbook是真的徹底甩開INTEL筆電的外星科技，不論是效能，還是續航力，Windows筆電都看不到車尾燈」、「Ｍ1讓我從Windows跳槽」、「M1超厲害」。

MacBook

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