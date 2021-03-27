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Razer也準備加盟採用AMD處理器打造遊戲筆電

聯合新聞網 / 楊又肇

在諸多品牌開始增加與AMD處理器合作筆電款式之後，過去長期與Intel有深度合作的Razer，似乎也準備增加AMD處理器規格選項。

消息指稱Razer將會在接下來更新的Blade系列遊戲筆電增加AMD Ryzen系列處理器選項，其中包含Ryzen R9-5800HX性能款筆電處理器，並且搭配NVIDIA GeForce 30系列顯示卡。

而在今年初的CES 2021期間，Razer宣布更新的Blade 15與Blade Pro 17遊戲筆電，依然維持搭載Intel去年推出的第10代Core H系列規格處理器，但是將顯示卡更新為NVIDIA GeForce RTX 30系列。

在接下來預計更新版本中，顯然將會針對處理器設計與14吋機種進行更新，預期增加Intel第11代Core H系列規格處理器，並且加入AMD Ryzen系列處理器，藉此滿足更多遊戲筆電規格需求。

目前無法確認新款Razer遊戲筆電具體更新時間，但有可能會選在4月至5月間公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 Razer AMD 筆電

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