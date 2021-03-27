日本四大車廠發共同聲明 完成通用電池交換系統標準化協議

2019年宣布針對電動車產業攜手合作，預計推動統一標準化設計，藉此加快電動車輛普及速度後，Honda (本田)、YAMAHA (山葉)、Suzuki (鈴木)與Kawasaki (川崎)四家車廠稍早共同發出聲明，表示已經完成通用電池交換系統標準化協議，其中將以今年3月19日於日本汽車標準組織 (Japan Automobile Standards Organization,JASO)公布TP21003技術論文為基礎。

除此之外，四家車廠也計畫與日本汽車工業協會 (Japan Automobile Manufacturers Association,JAMA)合作，計畫將此通用電池交換系統推廣到國際，讓更多全球車廠加入使用。

尤其在Honda、YAMAHA、Suzuki與Kawasaki在全球車輛使用市佔明顯較高情況下，預期將更容易讓此項通用電池交換系統在全球地區推廣使用。同時，各個車廠也能以相同標準投資建設通用電池交換系統，並且生產可互通使用的電池，讓使用相同標準設計的電動車都能使用不同車廠推行電池交換資源。

而雖然參與此項通用電池交換系統的YAMAHA與Suzuki，在台灣地區也加入由Gogoro推動的PBGN設計聯盟，使旗下電動車產品可使用Gogoro Network的交換電池系統運作，但標榜會以台灣市場發展模式為主，在日本及全球市場則會採取不同作法。

目前不確定台灣地區車廠是否會有意願加入日本四家車廠提出通用電池交換系統，但有可能會受限於電池交換系統在台灣地區建制使用問題，因此仍可能會以台灣境內推行電池交換系統為主，例如Gogoro Network，或是光陽目前推行的ionex車能網系統。

不過，相較目前台灣光陽質疑Gogoro推動電池交換系統，到後續也跟進提供換電服務，不再強調充電為主的使用模式，同時依然希望搶下主導市場地位，因此提出不同電池交換系統，反而造成台灣境內電動車使用規格更加紛亂，日本四大車廠反而是站在立場一致的想法，並且希望藉由將標準化設計推廣至全球市場，讓旗下生產車輛即使在日本境外也能順利使用。

．Honda公布消息

．Suzuki公布消息

．YAMAHA公布消息

．Kawasaki公布消息

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