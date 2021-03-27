消息指稱小米平板5將加入更高畫面更新率、手寫筆設計

日前小米執行長雷軍透露將在今年恢復更新平板裝置，同時也將打造對應平板裝置使用的MIUI操作介面後，相關消息更透露小米接下來將推出的平板裝置，將會以小米平板5為稱，並且將加入支援手寫筆功能，並且可將手寫筆像蘋果現有iPad Pro般吸附在平板側面。

依照消息指稱，對應小米平板5的手寫筆將採用USB-C形式充電，外型則與蘋果Apple Pencil相似，但不確定是否支援無線充電。

至於小米平板5預期會推出兩種版本，則可能搭載Qualcomm Snapdragon 870處理器，或是採用聯發科天璣1200處理器，螢幕則將搭載11吋設計，支援120Hz或144Hz畫面更新率，觸控反應率則可達480Hz，而解析度則採2K規格，面板材質則是LCD。

另外，小米平板5將搭載2000萬畫素與1300萬畫素相機鏡頭，並且採用側邊指紋解鎖識別身分，操作介面則會採用對應平板裝置的MIUI設計。

小米最近一次更新平板裝置，是在2018年8月推出換上10.1吋螢幕的小米平板4 Plus，整體外觀設計則與蘋果iPad相近。

而雖然小米證實將會在今年內恢復更新平板裝置，但有可能不會選在即將於3月29日舉辦的「生生不息」春季新品發表會中亮相。

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