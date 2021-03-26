上海復旦大學提出可讓衣物變成顯示螢幕的編織設計
上海復旦大學近期提出一款原型為6m x 25cm的特殊編織物，其中以5 x 105組間距約800µm的電致發光元件，配合一般纖維編織而成，藉此能讓編織物變成顯示螢幕。
研究團隊表示，此項編織物約可承受1000次不同強度的彎曲、拉伸或壓縮，並且不影響其發光功能。而就相關構想中，則可將此編織物用於衣物，或其他不規則外型物體，藉此作為全新訊息互動媒介。
在目前提出應用想像，包含可在衣物上顯示來電、簡訊等資訊，並且可像智慧手錶般透過觸控進行簡單回覆等操作，而在摩托車騎乘過程中也能讓騎士直接確認導航資訊，此外也能作為電子藝術、互動應用。
不過，畢竟目前仍處於原型設計階段，光是現行耐用程度顯然還不足以變成市售商品，因此暫時還不會太快進入市場普及應用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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