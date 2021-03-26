應用Qualcomm藍牙晶片 「洞見未來」打造親民價位聽力輔助耳機

針對目前全球每5人就有1人有聽力問題，加上社會高齡化發展、越來越多因素影響聽力，而市場販售的聽力輔助設備通常價格較高情況，獲得Qualcomm第一屆台灣創新競賽冠軍的洞見未來 (RelaJet)，便藉由Qualcomm提供的QCC5100系列藍牙晶片打造Otoadd N1聽力輔助耳機，透過與一般耳機外型相同的設計與使用體驗，加上低於新台幣1萬元的價位設計，藉此協助更多有聽障困擾的使用者改善聽力問題。

由於洞見未來創辦人暨執行長陳柏儒本身也有聽損情況，因此希望能創造更直覺使用的聽力輔助設備，並且能讓購買價位更容易負擔，藉此改善絕大多數的聽力問題。

藉由QCC5100系列藍牙晶片，洞見未來表示可藉由Qualcomm cVc噪音抑止技術與主動降噪功能，同時將人聲部分單獨拉出增加音量，藉此強化配戴者的環境聲音聆聽體驗。

此外，洞見未來也說明此次打造的聽力輔助耳機採用標準藍牙規格設計，因此不僅藉由對應藍牙5.0連接規範、支援更高的音訊傳輸頻寬，藉此對應更寬廣音域表現，更可對應各類手機、智慧電視、PC等支援藍牙連接設備使用。

洞見未來更透露未來打造產品將會加入LE Audio技術規範，讓日後使用耳機可支援更充足音訊傳輸頻寬與聲音聆聽體驗。

針對此次打造耳機款式主要基於年長者使用需求，因此採用頸掛設計，避免在使用過程中不慎掉落，或是在不需要配戴時，可以暫時懸掛在頸肩擺放。不過，洞見未來也表示針對青壯年，以及先天有聽障情況的使用需求，目前已經投入打造真無線耳機形式產品，讓使用者能更輕便使用聽力輔助設備。

之所以能將價位壓低，實際上是因為Otoadd N1聽力輔助耳機定位為消費市場產品，而非醫療設備。而針對聲音傳輸規格部分，洞見未來也表示目前Otoadd N1聽力輔助耳機主要目的，主要是讓有聽障情況的人可以聽見聲音，因此並不會著重在諸如Hi-Res Audio等音效規格。

除了以Otoadd打造聽力輔助耳機，目前洞見未來同時也以提供技術解決方案形式，與市場多家製作消費型耳機業者合作，但現階段僅以Otoadd獨立品牌形式打造市售產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》