快訊

「新疆棉」風波持續發酵 Nike、adidas股價大跌

五股住宅大樓疑行動電源爆炸 男子左手掌斷肢僅剩1指

聽新聞
test
0:00 / 0:00

應用Qualcomm藍牙晶片 「洞見未來」打造親民價位聽力輔助耳機

聯合新聞網 / 楊又肇

針對目前全球每5人就有1人有聽力問題，加上社會高齡化發展、越來越多因素影響聽力，而市場販售的聽力輔助設備通常價格較高情況，獲得Qualcomm第一屆台灣創新競賽冠軍的洞見未來 (RelaJet)，便藉由Qualcomm提供的QCC5100系列藍牙晶片打造Otoadd N1聽力輔助耳機，透過與一般耳機外型相同的設計與使用體驗，加上低於新台幣1萬元的價位設計，藉此協助更多有聽障困擾的使用者改善聽力問題。

由於洞見未來創辦人暨執行長陳柏儒本身也有聽損情況，因此希望能創造更直覺使用的聽力輔助設備，並且能讓購買價位更容易負擔，藉此改善絕大多數的聽力問題。

藉由QCC5100系列藍牙晶片，洞見未來表示可藉由Qualcomm cVc噪音抑止技術與主動降噪功能，同時將人聲部分單獨拉出增加音量，藉此強化配戴者的環境聲音聆聽體驗。

此外，洞見未來也說明此次打造的聽力輔助耳機採用標準藍牙規格設計，因此不僅藉由對應藍牙5.0連接規範、支援更高的音訊傳輸頻寬，藉此對應更寬廣音域表現，更可對應各類手機、智慧電視、PC等支援藍牙連接設備使用。

洞見未來更透露未來打造產品將會加入LE Audio技術規範，讓日後使用耳機可支援更充足音訊傳輸頻寬與聲音聆聽體驗。

針對此次打造耳機款式主要基於年長者使用需求，因此採用頸掛設計，避免在使用過程中不慎掉落，或是在不需要配戴時，可以暫時懸掛在頸肩擺放。不過，洞見未來也表示針對青壯年，以及先天有聽障情況的使用需求，目前已經投入打造真無線耳機形式產品，讓使用者能更輕便使用聽力輔助設備。

之所以能將價位壓低，實際上是因為Otoadd N1聽力輔助耳機定位為消費市場產品，而非醫療設備。而針對聲音傳輸規格部分，洞見未來也表示目前Otoadd N1聽力輔助耳機主要目的，主要是讓有聽障情況的人可以聽見聲音，因此並不會著重在諸如Hi-Res Audio等音效規格。

除了以Otoadd打造聽力輔助耳機，目前洞見未來同時也以提供技術解決方案形式，與市場多家製作消費型耳機業者合作，但現階段僅以Otoadd獨立品牌形式打造市售產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

高齡化 噪音 耳機

延伸閱讀

網友奇想用AirPods Pro「降噪功能」當睡眠神器？ 網友：小心嚴重後果

長者重聽拉遠夫妻距離 弘道協助篩檢媒合助聽器改善

預期售價曝光 Qualcomm傳於2022年第一季推出搭載Snapdragon處理器的掌機

無所不包！她怕耳機壞掉「捆成聽診器」 網笑：可能有醫生夢

相關新聞

網友奇想用AirPods Pro「降噪功能」當睡眠神器？ 網友：小心嚴重後果

耳機「降噪功能」能以發射反向音波的方式，將背景噪音抵消，讓使用者音量不用開太大就能舒適聽音樂，達到保護聽力的作用。有網友突發奇想，指出自己怕噪音吵，想在睡覺時戴上蘋果推出的AirPods Pro，開啟降噪功能但不放音樂，就能當作有消除噪音功能的耳塞使用。他將這個想法PO上《PTT》，詢問「這樣可以撐到天亮嗎？」

Qualcomm意外提前公布Snapdragon 780G處理器 預計第二季用於市售產品

Qualcomm稍早顯然「提前」公布即將揭曉的Snapdragon 780G處理器 (亦即先前有傳聞的Snapdragon 788)，分別以三星5nm LPE製程打造、搭配兩組基於Arm Cortex-A78架構設計的Kryo 670 Gold CPU，搭配六組基於Arm Cortex-A55架構設計的Kryo 670 Silver CPU，其中大核運作時脈為2.4GHz，小核運作時脈則為1.8GHz。

LG新款gram系列輕薄筆電登台！符合Intel EVO規範 2in1版本預計4月亮相

今年初於CES 2021期間宣布推出，並且加入16吋設計的新款gram系列輕薄筆電，今日 (3/25)由LG宣布引進台灣市場消息。而LG也透露將在4月接續引進支援Wacom AES 2.0手寫觸控的2 in 1設計款式，同樣在今年初揭曉、搭載AMD Ryzen 4000U系列處理器的UltraPC系列，目前則在規劃考慮是否引進。

應用Qualcomm藍牙晶片 「洞見未來」打造親民價位聽力輔助耳機

針對目前全球每5人就有1人有聽力問題，加上社會高齡化發展、越來越多因素影響聽力，而市場販售的聽力輔助設備通常價格較高情況，獲得Qualcomm第一屆台灣創新競賽冠軍的洞見未來 (RelaJet)，便藉由Qualcomm提供的QCC5100系列藍牙晶片打造Otoadd N1聽力輔助耳機，透過與一般耳機外型相同的設計與使用體驗，加上低於新台幣1萬元的價位設計，藉此協助更多有聽障困擾的使用者改善聽力問題。

上海復旦大學提出可讓衣物變成顯示螢幕的編織設計

上海復旦大學近期提出一款原型為6m x 25cm的特殊編織物，其中以5 x 105組間距約800µm的電致發光元件，配合一般纖維編織而成，藉此能讓編織物變成顯示螢幕。

限時3天！LG gram「輕贏隨型」快閃店現身信義香堤廣場

觀察到台灣消費者對大螢幕輕量筆電的需求，台灣LG電子宣布在台推出全新LG gram 16吋筆電，建議售價43,900元起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。