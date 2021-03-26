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LG新款gram系列輕薄筆電登台！符合Intel EVO規範 2in1版本預計4月亮相

聯合新聞網 / 楊又肇

今年初於CES 2021期間宣布推出，並且加入16吋設計的新款gram系列輕薄筆電，今日 (3/25)由LG宣布引進台灣市場消息。而LG也透露將在4月接續引進支援Wacom AES 2.0手寫觸控的2 in 1設計款式，同樣在今年初揭曉、搭載AMD Ryzen 4000U系列處理器的UltraPC系列，目前則在規劃考慮是否引進。

此次引進台灣市場的新款gram系列輕薄筆電，主要搭載Intel第11代Core i7-1185G7處理器，並且符合Intel EVO設計規範，同時維持系列機種輕薄設計，另外也藉由Intel Xe顯示設計提高多媒體影音處理、遊戲使用體驗，更可透過Thunderbolt 4連接埠設計對應外接顯示卡盒、螢幕，以及USB-C週邊設備與充電需求。

尺寸一樣提供14吋至17吋規格，但原本15吋版本則以新款16吋設計取代，其中17吋版本重量僅為1350公克，14吋版本重量僅有999公克，前者電池續航力更可達19.5小時，而後者電池續航則可達25.5小時。

依照LG說明，由於受到疫情影響，使得不少人選擇在家工作，因此對於大尺寸螢幕筆電需求相對增加，而在依然希望筆電維持輕薄的使用需求帶動之下，使得LG gram系列筆電在大尺寸版本都有明顯銷售成長表現，包含15吋以上機種幾乎就佔了70%銷售比重。

同時，LG也強調會持續加強筆電產品銷售，除了此次引進新款gram系列筆電，接下來也計畫在4月接續公布2 in 1版本上市消息。而今年初揭曉採用AMD Ryzen 4000U系列處理器的UltraPC系列，未來也有引進可能，目前已經著手評估是否引進台灣市場。

至於針對筆電產品在台灣市場有相當激烈競爭，同時也有越來越多市場競爭者加入，LG認為旗下筆電產品有其不同競爭優勢，尤其在筆電輕薄重量與外型設計就吸引不少消費者青睞，因此認為在台灣市場有相當大的成長空間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

在家工作 疫情 LG 筆電

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