Qualcomm意外提前公布Snapdragon 780G處理器 預計第二季用於市售產品

更新：Qualcomm正式將Snapdragon 780G處理器介紹頁面上線，確定將會在今年第二季內應用在市售商品。

Qualcomm稍早顯然「提前」公布即將揭曉的Snapdragon 780G處理器 (亦即先前有傳聞的Snapdragon 788)，分別以三星5nm LPE製程打造、搭配兩組基於Arm Cortex-A78架構設計的Kryo 670 Gold CPU，搭配六組基於Arm Cortex-A55架構設計的Kryo 670 Silver CPU，其中大核運作時脈為2.4GHz，小核運作時脈則為1.8GHz。

而其他部分則包含搭載Adreno 642 GPU、Spectra 570影像處理元件，以及Hexagon 770 DSP設計，記憶體則對應LPDDR4-4200規格，連網功能部分則整合Snapdragon X53 5G數據晶片，在6GHz以下頻段可對應3.Gbps傳輸速度，另外也支援Wi-Fi 6E與藍牙5.2。

相機功能部分，Snapdragon 780G與可對應Snapdragon 888一樣支援三鏡頭同時拍攝，分別可對應廣角、超廣角與長焦鏡頭配置，並且支援4K HDR+影片錄製。

Snapdragon 780G相比Snapdragon 765G約可發揮兩倍以上的人工智慧運算表現，可對應12TOPS單點運算效能。另外，Snapdragon 780G同樣對應Elite Gaming、Snapdragon Sound設計，並且支援10位元HDR遊戲畫面表現、GPU驅動程式更新。

從目前Qualcomm將相關網頁撤除情況來看，顯然應該是不小心提前將網頁上線，因此目前相關連結已經失效，預期會等後續才恢復公開。

依照Qualcomm說明，Snapdragon 780G將會在今年第二季應用在市售商品，預期小米即將推出的小米11 Lite將會是第一款採用此款處理器的手機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》