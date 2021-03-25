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網友奇想用AirPods Pro「降噪功能」當睡眠神器？ 網友：小心嚴重後果
耳機「降噪功能」能以發射反向音波的方式，將背景噪音抵消，讓使用者音量不用開太大就能舒適聽音樂，達到保護聽力的作用。有網友突發奇想，指出自己怕噪音吵，想在睡覺時戴上蘋果推出的AirPods Pro，開啟降噪功能但不放音樂，就能當作有消除噪音功能的耳塞使用。他將這個想法PO上《PTT》詢問「這樣可以撐到天亮嗎？」
網友對這樣的想法也感到十分有趣，大部分人認為，就算AirPods的電量可以撐到天亮，恐怕也會讓電池提早衰退，大幅降低耳機的使用壽命，可能不是太實際的做法。有實際試過這方法的網友表示「除非聽點東西，噪音其實擋不太住」、「沒辦法撐到早上的，而且半夜還會被耳機沒電的警示音吵醒」；也有人提到認為容易掉「我都這樣，但真的睡一睡會掉」、「上次這樣做，早上起來掉到床底下找了我20分鐘」。
有專業網友表示，如果怕吵，其實一般傳統的耳塞就很好用，再進階一點可以買更專業的耳塞。如果真的需要降噪功能，許多耳機大廠也有出要充電式的降噪耳塞，戴起來更舒適，也更不容易掉。如果不喜歡耳朵塞東西，可以上網搜尋白噪音的音樂，可以蓋過噪音又能幫助入睡。
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