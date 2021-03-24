「小米手環6」傳聞整理！螢幕更大、支援表情符號、血氧偵測、GPS、19種運動模式

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關於小米旗下的產品，莫娜最關注的是穿戴裝置小米手環，充足的功能、親民的價格，堪稱 CP 值最高的存在。小米手環出到今年也即將迎來「小米手環 6 」，外界猜測它可能會在 3/29 的小米春季發表會現身。近期也有不少小米手環 6 的消息傳出

外媒報導，在華米向歐盟提交的文件中，出現了小米手環 6 的文件與圖片，產品型號為 XMSH15HM。在文件中疑似小米手環 6 的照片只有一張，且為側面圖與充電線，外觀看來都跟上一代差不多

根據外媒整理報導，小米手環 6 會推出 NFC 與無 NFC 版，螢幕會比上一代大，最大的不同在於介面將會有全新的設計。功能上，小米手環 6 的訊息通知將會支援表情符號，還會支援 GPS、血氧濃度偵測，以及多達 19 種運動模式

雖然小米手環 5 推出還不滿一年，但雷軍公布的春季發表會海報中，有慢跑的模樣，實在很難不讓人聯想到新的運動手環呢！大家最期待在小米手環 6 上看到哪些新功能呢？

（新聞來源：Gizmochina、Logger ）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》