快訊

影／孝子育有二年幼子女 忙事業常晚歸 今撞加油島燒成焦屍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「小米手環6」傳聞整理！螢幕更大、支援表情符號、血氧偵測、GPS、19種運動模式

聯合新聞網 / 電獺少女

快來！

關於小米旗下的產品，莫娜最關注的是穿戴裝置小米手環，充足的功能、親民的價格，堪稱 CP 值最高的存在。小米手環出到今年也即將迎來「小米手環 6 」，外界猜測它可能會在 3/29 的小米春季發表會現身。近期也有不少小米手環 6 的消息傳出

外媒報導，在華米向歐盟提交的文件中，出現了小米手環 6 的文件與圖片，產品型號為 XMSH15HM。在文件中疑似小米手環 6 的照片只有一張，且為側面圖與充電線，外觀看來都跟上一代差不多

根據外媒整理報導，小米手環 6 會推出 NFC 與無 NFC 版，螢幕會比上一代大，最大的不同在於介面將會有全新的設計。功能上，小米手環 6 的訊息通知將會支援表情符號，還會支援 GPS、血氧濃度偵測，以及多達 19 種運動模式

雖然小米手環 5 推出還不滿一年，但雷軍公布的春季發表會海報中，有慢跑的模樣，實在很難不讓人聯想到新的運動手環呢！大家最期待在小米手環 6 上看到哪些新功能呢？

（新聞來源：GizmochinaLogger

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米手環 智慧手環

延伸閱讀

小米手錶超值版開箱／具備GPS出門跑步不用帶手機！24小時心率、睡眠偵測 親民價1495元

平價智慧手錶比較！小米手環5、realme Watch、小米手錶超值版、米動手錶青春版 差在哪呢？

小米手環開嗆？螢幕秀「辛醜年」現在才發現 用戶曝解法

相關新聞

「小米手環6」傳聞整理！螢幕更大、支援表情符號、血氧偵測、GPS、19種運動模式

關於小米旗下的產品，莫娜最關注的是穿戴裝置小米手環，充足的功能、親民的價格，堪稱 CP 值最高的存在。小米手環出到今年也即將迎來「小米手環 6 」，外界猜測它可能會在 3/29 的小米春季發表會現身。近期也有不少小米手環 6 的消息傳出

蘋果HomePod mini藏一手 有望成為追趕對手的祕密武器

蘋果去年11月推出的HomePod mini智慧音箱，具有家庭內部通話系統等新功能，但這台裝置被發現內部藏有一個能測量溫...

一加首款智慧手錶OnePlus Watch採46mm尺寸設計 5分鐘快充一天電量

除了公布OnePlus 9系列，一加此次也正式推出旗下第一款智慧型手錶OnePlus Watch。

為搶修Windows 10更新災情而推的更新又有bug 微軟表示將再推「另一個更新」

為了解決在三月初，Windows 10推出的更新導致出現的藍白螢幕、當機現象，使用者一使用印表機就會有問題，因此Windows追加推出了一個更新。不過現在來看，問題依然存在，最明顯的就是不少人出現了安裝失敗，用戶抱怨連連。

小米3/29「生生不息」春季發表會 預期有小米11 Pro、小米筆電Pro等新品

小米稍早確認將於3月20日晚間7點30分舉辦名為「生生不息」的春季新品發表會，預期公布諸多新品，其中預期包含先前有不少傳聞的小米11 Pro，以及小米筆電Pro與小米手環6。

Tile攜手Fitbit 透過藍牙定位尋找遺失的Inspire 2

在三星今年宣布推出Galaxy SmartTag，同時蘋果也準備推出定位裝置產品後，Tile稍早也宣布與Fitbit達成協議，預計在去年推出的Inspire 2智慧手環加入藍牙連線定位功能，並且讓使用者能透過Tile App尋找智慧手環可能遺落位置。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。