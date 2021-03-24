一加首款智慧手錶OnePlus Watch採46mm尺寸設計 5分鐘快充一天電量

除了公布OnePlus 9系列，一加此次也正式推出旗下第一款智慧型手錶OnePlus Watch。

如先前預告，OnePlus Watch採用圓形錶面設計，透過觸控及右側兩組按鍵操作功能，並且強調以手工形式進行打磨框體，並且採用客製化設計的即時作業系統 (Real-time operating system,RTOS)。

至於錶身尺寸達46mm，相比市面常見的智慧型手錶顯然大了一些，並且搭載1.39吋AMOLED圓形螢幕，透過經特殊處理、硬度達H9的藍寶石玻璃保護，本身也支援IP68等級防水防塵，甚至對應5ATM水下50公尺防護效果。

電力部分，OnePlus Watch標榜在一般輕度使用情況下，約可對應2週使用時間，在頻繁使用情況下也能對應約一週左右時間。另外，一加也將原本用在手機的Warp Charge快充技術帶到智慧型手錶，標榜可在5分鐘內充入可對應一天使用電量，充約20分鐘的話則可對應一週使用電力。

不過，相比蘋果、三星等品牌打造智慧型手錶，OnePlus Watch的定位可能比較像是「具備手錶外型」的智慧手環，但本身依然可對應多達110種運動數據量測，以及超過50款可自訂錶面設置彈性，另外也具備來電等級時資訊提示，以及諸如天氣等資訊顯示功能。

其他部分，則同樣包含可在開始跑步等運動時，就會自動啟動數據量測功能，另外也內建GPS定位功能，以及包含血氧濃度量測與引導呼吸等功能，在心律出現異常時候也會主動發出警告。

目前OnePlus Watch僅對應Android手機配對連接，暫時還無法支援iPhone配對使用，預期要等到後續更新才會支援。

配色部分則提供銀色、黑色，以及鈷合金特別版，預計在4月14日正式推出，建議售價為159美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》