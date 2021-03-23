為搶修Windows 10更新災情而推的更新又有bug 微軟表示將再推「另一個更新」

為了解決在三月初，Windows 10推出的更新導致出現的藍白螢幕、當機現象，使用者一使用印表機就會有問題，因此Windows追加推出了一個更新。不過現在來看，問題依然存在，最明顯的就是不少人出現了安裝失敗，用戶抱怨連連。

在 2021 年 3 月自動推送的 KB5000802 安全性更新，將有機會導致使用者安裝後，當使用者調用印表機列印功能，或者是透過電腦連線到印表機時，就會出現無預期的 BSoD 藍畫面當機；對於使用 Windows 10 1909、2004 與 20H2 版本的人而言，KB5000808 更新也可能出現相同問題。

於 3 月 15 日，微軟釋出 KB5001567 更新，說明上表示「更新當您嘗試使用某些應用程式列印至特定印表機時，可能會導致藍色螢幕的問題」。顯然是針對修復上面的安全更新問題而來的。不過，似乎問題並沒有完整解決。

有使用者回報，依舊在列印時會產生「藍白畫面」。也有些人表示，雖然可以列印了，但是列印出來的畫面只有部分顯示出來，或是列印文件時只能列出第一頁，或是文件中有缺頁。

另外，又有不少使用者安裝後，發現螢幕上顯示出0x80070541錯誤程式碼而無法安裝。有網友認為，很有可能是由於3月9日發佈的Windows 10 March 2021更新帶來的相容性問題。

回報的訊息顯示：「我們無法安裝此更新，但您可以再試一次（0x80070541）。2021-03 Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 for x64-based Systems (KB5001649)」

針對更新的問題引發的更新問題，微軟客戶支援官方網頁有相關的回應，表示針對KB5001567 更新在Windows 10上從某些應用程式列印時，出現意外的結果，文件的內容可能會列印成純黑色、在列印的文件中，顏色、標識和表格行可能也會消失。以下是所有受影響的更新版本的完整列表。

Version 20H2/2004 — KB5000802 (March security update)

Version 1909 — KB5000808 (March security update)

Version 1809 — KB5000822 (March security update)

Version 1803 — KB5000809 (March security update)

Version 20H2/2004 – KB5001567 (hotfix for BSOD)

Version 1909/1903 – KB5001566 (hotfix for BSOD)

Version 1809 – KB5001568 (hotfix for BSOD)

Version 1803 – KB5001565 (hotfix for BSOD)

微軟表示目前正在調查相關列印問題，並計畫在未來一周內發佈另一個修復方案。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》