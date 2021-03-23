為了物聯網連動作準備？HomePod mini在底部隱藏溫濕度計

依照彭博新聞報導指稱，蘋果在去年秋季推出的智慧喇叭HomePod mini，除了對應HomeKit物聯網裝置連動，本身更內藏一組由德州儀器製作的溫濕度感測元件HDC2010，未來或許將能更容易透過偵測居家環境溫濕度變化調整家中空調設備。

類似情況，蘋果在2008年9月推出的第二款iPod touch也在硬體搭載藍牙晶片，但直到隔年才透過韌體更新啟用，因此這組位於HomePod mini的溫濕度感測元件有可能會在特定時候透過韌體更新方式開啟。

蘋果目前並未對此報導任何回應，同時也未透露這組感測元件是否會透過韌體更新方式啟用。

雖然不少居家物聯網裝置都已經搭載溫濕度計功能，但蘋果在HomePod mini預設搭載溫濕度計元件，或許是為了讓HomePod mini能更完整感知居家環境變化，進而可更主動調整空調等設備，讓居家環境溫濕度維持在合適狀況。

依照iFixit網站拆解表示，型號為HDC2010的溫濕度感測元件位於HomePod mini外殼底部邊緣，並且靠近電源線位置，尺寸為1.5 x 1.5 mm，遠比micro SD記憶卡還小，但目前在HomePod mini內並未被啟用。

除了對應HomeKit規格連接，HomePod mini目前也確認加入支援Thread技術規格，藉此對應更多HomeKit連接規範以外的物聯網裝置，並且能以HomePod mini作為連接中樞。

(圖／iFixit網站)

(圖／iFixit網站)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》