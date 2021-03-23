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Tile攜手Fitbit 透過藍牙定位尋找遺失的Inspire 2

聯合新聞網 / 楊又肇

在三星今年宣布推出Galaxy SmartTag，同時蘋果也準備推出定位裝置產品後，Tile稍早也宣布Fitbit達成協議，預計在去年推出的Inspire 2智慧手環加入藍牙連線定位功能，並且讓使用者能透過Tile App尋找智慧手環可能遺落位置。

此項功能將可透過韌體更新後啟用，並且將智慧手環資訊登錄至Tile服務平台，之後即可透過Tile App進行定位，藉此確認智慧手環可能遺落地點。

至於定位方式，則是採用與蘋果、三星相同模式，一樣是透過藍牙低耗電連接定位，藉由鄰近遺失手環所在位置、同樣開啟藍牙功能的手機、平板或筆電等彼此連接，進而可讓使用者透過Tile App確認遺落地點。

而在此次更新後，使用者也能透過Inspire 2直接讓透過藍牙配對連接的手機發出聲響，藉此找尋手機所在位置。依照說明，即便手機原本處於靜音狀態也能使其強制發出聲響。

此次與Fitbit宣布合作之餘，Tile也宣布提供以每年100美元付費加入的加值服務，將可在綁定Tile定位裝置，或是搭載Tile功能的裝置距離使用者超過一定範圍時，由系統主動發出警告，而若物品最終遺失且無法找回時，Tile將會提供1000美元的物品遺失補償費用。

除了與Fitbit合作，Tile先前已經與Intel、smile、HP、Skullcandy、亞馬遜、Sennheiser、Plantronics、Bose、Herschel、Nomad、KeySmart等業者合作，藉此擴大本身定位技術應用範圍，並且與三星、蘋果等業者競爭。

至於宣布與Fitbit合作，並且針對Inspire 2提供功能更新，預期日後將會有更多Fitbit產品也會加入Tile定位技術功能。

在今年初宣布消息中，Tile更透露下一款產品將會加入UWB超寬頻與技術與擴增實境應用，讓定位效果能更為精準，同時也讓產品能有更多有趣功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Fitbit 擴增實境 智慧手環

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