小米3/29「生生不息」春季發表會 預期有小米11 Pro、小米筆電Pro等新品

小米稍早確認將於3月20日晚間7點30分舉辦名為「生生不息」的春季新品發表會，預期公布諸多新品，其中預期包含先前有不少傳聞的小米11 Pro，以及小米筆電Pro與小米手環6。

近期也有消息指出小米即將投入造車計畫，但似乎比較可能是針對車輛使用需求打造智慧車載系統，而非打造完整車輛產品。

至於預計推出的小米11 Pro，除了硬體規格將搭載Qualcomm Snapdragon 888處理器，新機將在背面主相機採用全新設計，預期藉由幾乎覆蓋背蓋上方近三分之一面積的相機模組提供更好拍攝體驗，同時也能成為更顯著的識別效果。

而從筆者取得消息得知，小米此次春季新品發表會將會有不少消息公布，因此除了上述產品之外，小米還有可能宣布推出全新產品與發展規劃。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》