Cherry MX針對電競筆電打造的全新機械式鍵盤 僅有3.5mm高度

針對電競筆電使用需求,德國Cherry MX宣布推出可用於輕薄筆電的薄型機械式按鍵設計,並且確定率先與Dell旗下電競品牌Alienware合作,預計用於新款Alienware M15、M17電競筆電。

依照Cherry MX說明,此款薄型機械式按鍵總計花費約3年半左右時間、160種原型設計研發,相較原本機械式按鍵的鍵軸採18.5mm高度設計,以及後來推出的薄型鍵軸設計為11.9mm,此次推出的鍵軸一口氣縮減至3.5mm,並且保有1.8mm按鍵行程。

而在敲打使用過程將具有青軸或茶軸般的清脆感,同時可承受敲打次數更達1500萬次,另外鍵盤模組更針對電競使用需求加入防鬼鍵、獨立RGB背光設計。

新款薄型按鍵將會率先與Alienware合作採用,並且用在新款Alienware M15、M17電競筆電,藉此讓越來越多的新款薄型電競筆電也能保有足夠的按鍵敲打手感。

在結構上,Cherry MX也在機械式結構設計加入阻隔灰塵滲入的墊片,因此在使用過程應該也能避免灰塵影響鍵盤使用。

Super 🍒 sweet 🍒 news is dropping tomorrow. Until then 🤫@cherrymx pic.twitter.com/YKkdMhpG7a

— ALIENWARE (@Alienware) March 17, 2021