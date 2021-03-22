Cherry MX針對電競筆電打造的全新機械式鍵盤 僅有3.5mm高度
針對電競筆電使用需求，德國Cherry MX宣布推出可用於輕薄筆電的薄型機械式按鍵設計，並且確定率先與Dell旗下電競品牌Alienware合作，預計用於新款Alienware M15、M17電競筆電。
依照Cherry MX說明，此款薄型機械式按鍵總計花費約3年半左右時間、160種原型設計研發，相較原本機械式按鍵的鍵軸採18.5mm高度設計，以及後來推出的薄型鍵軸設計為11.9mm，此次推出的鍵軸一口氣縮減至3.5mm，並且保有1.8mm按鍵行程。
而在敲打使用過程將具有青軸或茶軸般的清脆感，同時可承受敲打次數更達1500萬次，另外鍵盤模組更針對電競使用需求加入防鬼鍵、獨立RGB背光設計。
新款薄型按鍵將會率先與Alienware合作採用，並且用在新款Alienware M15、M17電競筆電，藉此讓越來越多的新款薄型電競筆電也能保有足夠的按鍵敲打手感。
在結構上，Cherry MX也在機械式結構設計加入阻隔灰塵滲入的墊片，因此在使用過程應該也能避免灰塵影響鍵盤使用。
Super 🍒 sweet 🍒 news is dropping tomorrow. Until then 🤫@cherrymx pic.twitter.com/YKkdMhpG7a
— ALIENWARE (@Alienware) March 17, 2021
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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