Qualcomm執行長：先以成熟製程產品舒緩近期晶片供貨短缺問題

在北京舉辦的中國發展高層論壇2021年會經濟峰會上，Qualcomm執行長Steve Mollenkopf針對晶片供應短缺情況，表示將會在近期先以相對成熟製程工藝打造的晶片產品獲得舒緩。

依照Steve Mollenkopf說法，Qualcomm目前正積極改善晶片供應短缺問題，但在先進製程打造的晶片產品面臨需要解決問題較為複雜，因此目前會以相對成熟製程生產晶片產品解決供應短缺。

去年宣布推出以三星5nm EUV製程打造的Snapdragon 888處理器之後，Qualcomm隨即再宣布推出以台積電7nm FinFET製程技術打造的Snapdragon 870處理器，顯然就是因應Snapdragon 888處理器會有供貨短缺問題，用途填補市場需求的晶片產品。

因此在今年由vivo、OPPO等品牌推出高階旗艦手機產品，分別推出搭載Snapdragon 888處理器，以及Snapdragon 870處理器款式，形式上是藉由產品多樣性滿足更多市場需求，同時也能將旗艦手機定位作額外區隔，但實際上也是避免單一處理器供貨短缺。

而依照Qualcomm總裁Cristiano Amon日前說明，目前Qualcomm已經設法改善晶片供貨短缺情況，但認為先進製程產品供貨要在短時間內能獲得改善的挑戰極大，同時也認為此波晶片供貨短缺主因在於疫情影響，使得原本工廠產能受限，卻又因為後疫情時代使用需求改變，導致手機、筆電、視訊攝影機等產品使用需求大幅增加，造成晶片供貨短時間內無法負荷市場需求，進而產生晶片短缺問題。

不過，Cristiano Amon表示不會因為晶片供貨短缺而投資建廠，原因在於公司本身主要從事晶片設計，加上投資單一產線至少必須花費一年至一年半左右時間，才能讓產現順利上線運作，但這樣的時間預期已經可讓現有代工產線恢復正常產能運作，因此認為各自投資更擅長領域會是更合適的發展模式。

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