羅技入耳式遊戲耳機G333 是先前對應VR裝置使用版本強化設計

羅技宣布推出新款針對遊戲使用需求打造的入耳式耳機G333，採用傳統3.5mm連接頭設計，讓使用者能用於絕大多數對應3.5mm耳機孔裝置，或是透過轉接配件使用在未搭載3.5mm耳機孔設計的手機裝置。

實際上，G333就是先前羅技針對Oculus Quest 2虛擬實境頭戴裝置打造的耳機G333 VR，並且加入線控與麥克風，讓使用者能快速調整音量或控制內容播放功能。

至於在硬體規格部分，G333與G333 VR都是採用5.8mm高音單體，以及9.2mm低音單體設計，並且透過3.5mm連接頭與裝置耳機孔連接使用。

與G333 VR不同的是，G333採用黑藍、銀藍與紫黃配色的入耳式耳塞與耳機線材組合，但G333 VR僅有銀藍單一配色，兩者均採用抗纏繞設計的扁線，並且能藉由3.5mm連接頭用於各類家用電玩主機、Mac、PC，甚至可以用在多款手機，或是藉由轉接配件用於不具備3.5mm耳機孔設計裝置。

建議售價，G333將以49.99美元價格銷售，另外也將推出《英雄聯盟》合作款式，預期之後羅技將會接續推出更多入耳式耳機產品，藉此對應更多手機裝置使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》