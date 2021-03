Intel預告將在GDC 2021揭曉Xe HPG GPU設計的獨立顯示卡

更新:從「xehpg.intel.com/」頁面資訊顯示,Intel將會在美國西岸時間3月26日上午9點 (台灣時間3月27日凌晨12點)公布代號Scavenger Hunt的Xe HPG GPU,但預期實際上市還是要等到GDC 2021期間。

日前由Intel架構、圖形與軟體部門總經理,以及首席架構師Raja Koduri透露投入新款顯示卡研發工作後,Intel更透過影片預告將於GDC 2021揭曉更多資訊,同時也確認將推出以Xe HPG GPU設計的獨立顯示卡。

而從今年GDC 2021計畫在7月19日至23日期間舉辦,意味Intel此款獨立顯示卡會在7月中旬過後正式亮相。

在相關影片中,更出現包含「79.0731 W」,以及四組二進位編碼「00100011」、「10100000」、「11101101」、以及「11010000」,若將四組二進位編碼轉換為ASCII字符的話,則會是「# íÐ」的怪異組合。

依照WCCFTech網站推論,認為「79.0731 W」會是代表獨立顯示卡的熱設計功耗 (TDP),也就是將近80W設計。

從先前Intel說明,Xe HPG GPU設計的獨立顯示卡,將定位在中階等級、鎖定1440P解析度規格的遊戲使用需求,其中將包含512組EU、4096組ALU顯示核心。

Intel接下來更準備推出以2 Tile設計版本,其中包含總計1024組EU、8192組核心的16叢集配置,運作時脈則達1290MHz,並且對應21.1 TFLOPS運算效能。

另外,Intel預期還會推出4 Tlie版本設計,將會搭載2048組EU與總計達16384組核心,並且對應42 TFLOPS運算效能。

From 2012 to 2021 - same Intel Folsom lab, many of the same engineers with more grey hair , I was at Apple back then, getting hands on with pre-production crystalwell, 9 years later playing with a GPU that’s >20x faster! pic.twitter.com/RgmRJuhOXw