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Intel預告將在GDC 2021揭曉Xe HPG GPU設計的獨立顯示卡

聯合新聞網 / 楊又肇

更新：從「xehpg.intel.com/」頁面資訊顯示，Intel將會在美國西岸時間3月26日上午9點 (台灣時間3月27日凌晨12點)公布代號Scavenger Hunt的Xe HPG GPU，但預期實際上市還是要等到GDC 2021期間。

日前由Intel架構、圖形與軟體部門總經理，以及首席架構師Raja Koduri透露投入新款顯示卡研發工作後，Intel更透過影片預告將於GDC 2021揭曉更多資訊，同時也確認將推出以Xe HPG GPU設計的獨立顯示卡

而從今年GDC 2021計畫在7月19日至23日期間舉辦，意味Intel此款獨立顯示卡會在7月中旬過後正式亮相。

在相關影片中，更出現包含「79.0731 W」，以及四組二進位編碼「00100011」、「10100000」、「11101101」、以及「11010000」，若將四組二進位編碼轉換為ASCII字符的話，則會是「# íÐ」的怪異組合。

依照WCCFTech網站推論，認為「79.0731 W」會是代表獨立顯示卡的熱設計功耗 (TDP)，也就是將近80W設計。

從先前Intel說明，Xe HPG GPU設計的獨立顯示卡，將定位在中階等級、鎖定1440P解析度規格的遊戲使用需求，其中將包含512組EU、4096組ALU顯示核心。

Intel接下來更準備推出以2 Tile設計版本，其中包含總計1024組EU、8192組核心的16叢集配置，運作時脈則達1290MHz，並且對應21.1 TFLOPS運算效能。

另外，Intel預期還會推出4 Tlie版本設計，將會搭載2048組EU與總計達16384組核心，並且對應42 TFLOPS運算效能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Intel 顯示卡

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