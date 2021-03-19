快訊

英媒報導鮭魚之亂 網友翻出名字原本就有「魚」的名人

周慕姿專訪／未知太多的一代：你看見我的心是空的嗎？

Facebook透過手環讀取肌電 在虛擬視覺環境讓手勢操作更精準

聯合新聞網 / 楊又肇

在Facebook執行長Mark Zuckberg日前接受訪談時，表示智慧眼鏡在2030年以前將改變傳統互動方式，而Facebook實境實驗室 (FRL,Facebook Reality Labs)研究科學總監Sean Keller也進一步分享對於擴增實境應用的看法後，稍早更進一步對外展示可配合擴增實境設備使用的手環配件，藉此詮釋如何讓使用者在虛擬空間中進行更深層的互動。

依照Sean Keller與研究團隊說明，過去以來的人機互動，主要會透過諸如滑鼠一類媒介，藉此成為人與電腦之間互動工具，而近年來廣泛使用的智慧型手機，則是因為觸控提供更直覺得操作。

但在虛擬化視覺環境中，使用者難免還是要透過手持控制器才能進行互動，雖然在Oculus系列虛擬視覺頭戴裝置已經可以透過手勢識別方式，讓使用者直接透過雙手即可對應簡單操作，但是要套用在更細膩操作時，還是會有不足之處。

加上在擴增實境眼鏡設備對應更方便配戴、隨身收納等使用特性下，顯然需要透過更容易使用、更方便攜帶的控制方式。

因此，Facebook便構思能讓更多人接受配戴的手環裝置，同時也能以更少配戴負擔讓人使用，甚至不使用時也能隨時取下，或是繼續佩戴在手上當作飾品使用。

為什麼不透過聲控方式操作？

而雖然透過聲控操作方式也相當方便，相關技術也已經很成熟，但Facebook認為聲控仍可能受到環境其他聲音影響，同時也可能讓操作內容等隱私被他人知曉，甚至有很多時候透過手勢揮動，或是輕輕點按就能完成，因此在互動操作上還是會偏好使用手部來完成。

此外，透過手勢進行虛擬視覺環境內的操作，不僅更貼近使用者自然互動體驗，同時也能為使用者帶來更多互動體驗。

如何實現更精準的手勢操作？

在Facebook提出設計中，藉由左右各自可感測肌電圖 (EMG,Electromyography)的手環，藉此將左右手肌肉作動轉換成電子訊號，讓手部動作可對應更明確操作指令，甚至細微的手指動作也能正確識別，並且對應扭、擰等過去較難正確識別的手勢動作。

因為是透過將肌電資訊轉換成操作指令，因此即便配戴手環的人有手指傷殘情況，依然可以透過讀取肌電資訊，讓虛擬視覺環境中的手指產生對應動作，而套用在正常人身上則可對應更精準的手勢動作。

對應更豐富的互動體驗

除了透過手勢互動對應更直覺互動體驗，Facebook也構思如何在虛擬視覺環境中讓觸覺變得更真實，因此藉由手環本身產生振動、壓迫，讓配戴者在互動過程可以感受諸如拉弓時的張力，或是彷彿按下按鍵時的反饋力道。

同時，配合深度學習等人工智慧技術應用，將可讓這些互動觸覺變得更加自然，例如讓使用者敲打虛擬鍵盤時，手部感覺反饋力道就像是手指敲打真實鍵盤一樣。

相較目前類似技術僅能對應死板的振動回饋，Facebook表示更難的是如何讓人在虛擬視覺環境中能有真實觸覺互動。而目前主要採用方式，是透過判讀肌電資訊，並且配合人工智慧技術應用，讓系統能做出更貼近自然的力道反饋。

目前暫時尚未準備進入市場

在Facebook提出原型設計中，此款手環初期設計相當簡單，甚至只是透過單純機械式擠壓來產生觸覺，不像後來能以更簡化方式呈現外觀。

同時，此項產品現階段依然維持研發階段，尚未確定進入市場時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

聲控 擴增實境 臉書

延伸閱讀

造謠台灣豬可用瘦肉精 桃園男遭法院判罰8千元

數位支付服務Stripe 市值超越剛上市前的Facebook、Uber與SpaceX

潘忠政臉書遭惡意檢舉？臉書回應：涉兒童情色化內容被限制功能

數據顯示Facebook約有1萬人 投入虛擬視覺裝置研發

相關新聞

新款iPad Pro效能更好！報導指將換上Mini LED螢幕及Thunderbolt連接埠

雖然目前尚未有消息顯示蘋果是否計畫比照去年藉由線上形式公布新品，或是直接透過新聞稿發表更新內容，相關消息則是透露蘋果計畫推出新款iPad Pro機種，其中將會採用效能與M1效能相近的處理器設計，同時也會加入市場傳聞已久的Mini LED螢幕規格，甚至會將USB-C連接埠加入Thunderbolt連接埠規格。

光陽揭曉ionex車能網3.0、四款新電動車 售價62800元起

日前預告多次將推出ionex車能網3.0，同也有消息透露將推出動力更高電動車款，甚至官方更在發表會前一晚自爆新車細節後，光陽終於正式揭曉ionex車能網3.0細節，確定採用容量更高、體型更大的電池設計，甚至使用與配置更與Gogoro目前採用的換電模式相近，而此次也同步推出多款電動車，標榜滿足不同使用需求。

Facebook透過手環讀取肌電 在虛擬視覺環境讓手勢操作更精準

在Facebook執行長Mark Zuckberg日前接受訪談時，表示智慧眼鏡在2030年以前將改變傳統互動方式，而Facebook實境實驗室 (FRL,Facebook Reality Labs)研究科學總監Sean Keller也進一步分享對於擴增實境應用的看法後，稍早更進一步對外展示可配合擴增實境設備使用的手環配件，藉此詮釋如何讓使用者在虛擬空間中進行更深層的互動。

智慧燈具再+1！米家吸頂燈350 讓小房間也智慧起來

小米台灣宣布即日起至3月22日止，推出小米智慧生活優惠活動，上市「米家吸頂燈350」及「米家16合1棘輪螺絲起子」兩款新...

採用台積電7nm製程 導入Zen 3架構的Ryzen Pro 5000系列筆電處理器揭曉

針對消費及玩家市場推出Ryzen 5000系列筆電處理器之後，AMD再次針對專業及高階運算需求推出代號Cezanne的Ryzen Pro 5000系列筆電處理器，同樣採用Zen 3架構，以及台積電7nm製程。

Intel第11代Core S系列桌機處理器「Rocket Lake」 測試版本盒裝內容動眼看

今年初在CES 2021期間宣布將在第一季內推出代號Rocket Lake的第11代Core S系列桌機處理器後，筆者實際取得Intel預先提供測試的Core i9-11900K，以及Core i5-11600K兩款處理器。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。