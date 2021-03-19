Facebook透過手環讀取肌電 在虛擬視覺環境讓手勢操作更精準

在Facebook執行長Mark Zuckberg日前接受訪談時，表示智慧眼鏡在2030年以前將改變傳統互動方式，而Facebook實境實驗室 (FRL,Facebook Reality Labs)研究科學總監Sean Keller也進一步分享對於擴增實境應用的看法後，稍早更進一步對外展示可配合擴增實境設備使用的手環配件，藉此詮釋如何讓使用者在虛擬空間中進行更深層的互動。

依照Sean Keller與研究團隊說明，過去以來的人機互動，主要會透過諸如滑鼠一類媒介，藉此成為人與電腦之間互動工具，而近年來廣泛使用的智慧型手機，則是因為觸控提供更直覺得操作。

但在虛擬化視覺環境中，使用者難免還是要透過手持控制器才能進行互動，雖然在Oculus系列虛擬視覺頭戴裝置已經可以透過手勢識別方式，讓使用者直接透過雙手即可對應簡單操作，但是要套用在更細膩操作時，還是會有不足之處。

加上在擴增實境眼鏡設備對應更方便配戴、隨身收納等使用特性下，顯然需要透過更容易使用、更方便攜帶的控制方式。

因此，Facebook便構思能讓更多人接受配戴的手環裝置，同時也能以更少配戴負擔讓人使用，甚至不使用時也能隨時取下，或是繼續佩戴在手上當作飾品使用。

為什麼不透過聲控方式操作？

而雖然透過聲控操作方式也相當方便，相關技術也已經很成熟，但Facebook認為聲控仍可能受到環境其他聲音影響，同時也可能讓操作內容等隱私被他人知曉，甚至有很多時候透過手勢揮動，或是輕輕點按就能完成，因此在互動操作上還是會偏好使用手部來完成。

此外，透過手勢進行虛擬視覺環境內的操作，不僅更貼近使用者自然互動體驗，同時也能為使用者帶來更多互動體驗。

如何實現更精準的手勢操作？

在Facebook提出設計中，藉由左右各自可感測肌電圖 (EMG,Electromyography)的手環，藉此將左右手肌肉作動轉換成電子訊號，讓手部動作可對應更明確操作指令，甚至細微的手指動作也能正確識別，並且對應扭、擰等過去較難正確識別的手勢動作。

因為是透過將肌電資訊轉換成操作指令，因此即便配戴手環的人有手指傷殘情況，依然可以透過讀取肌電資訊，讓虛擬視覺環境中的手指產生對應動作，而套用在正常人身上則可對應更精準的手勢動作。

對應更豐富的互動體驗

除了透過手勢互動對應更直覺互動體驗，Facebook也構思如何在虛擬視覺環境中讓觸覺變得更真實，因此藉由手環本身產生振動、壓迫，讓配戴者在互動過程可以感受諸如拉弓時的張力，或是彷彿按下按鍵時的反饋力道。

同時，配合深度學習等人工智慧技術應用，將可讓這些互動觸覺變得更加自然，例如讓使用者敲打虛擬鍵盤時，手部感覺反饋力道就像是手指敲打真實鍵盤一樣。

相較目前類似技術僅能對應死板的振動回饋，Facebook表示更難的是如何讓人在虛擬視覺環境中能有真實觸覺互動。而目前主要採用方式，是透過判讀肌電資訊，並且配合人工智慧技術應用，讓系統能做出更貼近自然的力道反饋。

目前暫時尚未準備進入市場

在Facebook提出原型設計中，此款手環初期設計相當簡單，甚至只是透過單純機械式擠壓來產生觸覺，不像後來能以更簡化方式呈現外觀。

同時，此項產品現階段依然維持研發階段，尚未確定進入市場時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》