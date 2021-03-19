光陽揭曉ionex車能網3.0、四款新電動車 售價62800元起

日前預告多次將推出ionex車能網3.0，同也有消息透露將推出動力更高電動車款，甚至官方更在發表會前一晚自爆新車細節後，光陽終於正式揭曉ionex車能網3.0細節，確定採用容量更高、體型更大的電池設計，甚至使用與配置更與Gogoro目前採用的換電模式相近，而此次也同步推出多款電動車，標榜滿足不同使用需求。

最初推出ionex車能網時，光陽強調藉由快充設計滿足多數使用需求，並且說明以換電方式為輔的使用體驗，將比Gogoro全面採換電形式更有效益。直到推出ionex車能網2.0版本時，則開始加入快速換電服務，並且宣布進軍白牌與綠牌級距車輛市場。

抄襲Gogoro換電系統？

而在此次公布ionex車能網3.0消息時，光陽則是宣布採用容量增加、體型加大的全新電池設計，同時相比過往採用扁長形式設計的電池，新電池則是以方柱形式設計，同時放置位置也從原本車輛踏板下方改為座墊底下的車廂內，並且與Gogoro車款同樣採居中設計，藉此確保重心穩定。

這樣的設計是否涉及抄襲或跟進Gogoro換電系統？其實並不一定，畢竟本田在2017年提出的Mobile Power Packs系統也是採用換電使用模式，甚至可將電池應用在不同載具上運作，因此光陽在ionex車能網3.0加入新版換電使用模式，顯然也是基於相同想法，並且透過換電方式加快車輛補充電力速度。

不過，雖然此次更換電池設計，藉此讓電動車能以更高電力增加續航距離，同時也能對應更高輸出動力，光陽依然強調充電的重要性，甚至改口說明「充、換電，沒有高下之分」，因此在此次推出電動車款均具備換電與充電使用模式。

未來兩年內在台灣境內設置4000座換電站

光陽同時預告將在未來兩年內於台灣境內設置4000座換電站，並且與7-ELEVEN、家樂福、萊爾富等業者合作佈署大型換電站，標榜將成為全台灣最密集電網，同時也說明會控制投入使用電池數量，確保使用者能有更好換電體驗，並且在每次換到電池都會是滿電狀態。

另外，光陽也預告將在台灣增加ionex門市數量，初期將會先設立11家門市，預計在今年底前增加至50家，計畫在明年佈及全台各地區。而除了增加大型換電站，光陽將會增加1 x 5直列式換電站增加使用普及率，同時也能利用更多狹小空間設置換電站。

至於使用充電或換電方式，光陽則表示會將選擇權交給消費者，依照個人使用需求決定，例如在都會區使用的話，就可以選擇換電方式快速補充電力，而在住家環境允許充電，或是騎乘距離相對較短的話，則可使用充電方式。

針對不同使用方式，光陽也提出不同月租方案，其中充電版區分單顆電池與雙顆電池使用方案，分別以每月399元與499元價格計費，而換電版本方案也區分單顆電池與雙顆電池使用模式，但主要差異在於基本費用與每安培小時 (Ah)計價方式不同，基本費用則可抵用使用電量，形式上類似電信費用計價模式。

其中，每月299元基本費用、每安培小時2.3元的方案僅提供單顆電池車款使用，至於每月499元基本費用、每安培小時2.0元的方案，以及每月799元基本費用、每安培小時1.7元的方案，則適用於單顆及雙顆電池車款使用。

同步公布四款電動車

此次同步推出的四款電動車，分別是定位白牌等級、採單顆電池的輕型機車i-one，以及同樣定位白牌等級，採用雙顆電池的普通重型機車S6、S7與S7R。

規格方面S6馬達輸出功率達6.5kW、可續航155公里、0-50km/h加速時間為4.2秒，極速則是88km/h，S7馬達輸出功率達7.2kW、同樣可達續航155公里表現、0-50km/h加速時間為3.7秒，極速則是92km/h，至於S7R馬達輸出功率與最高續航距離與S7相同，但由於搭載ETS兩檔自動變速系統，因此0-50km/h加速時間為3.5秒，極速則是95km/h。

建議售價方面，i-one都會版售價為新台幣62800元，Keyless版本則為新台幣66800元，S6建議售價為新台幣82800元，S7 Keyless版本為新台幣88800元，ABS版售價則是新台幣96800元，而S7R Keyless版本為新台幣98800元，ABS版售價為新台幣106800元。

舊款ionex車能網電池怎麼辦？

公布ionex車能網3.0細節後，光陽並未透露先前對應ionex車能網、ionex車能網2.0設計的電池與車款會如何作調整，但初步猜測將會劃分成不同使用族群設計，但未來預期會逐漸汰換成現有ionex車能網3.0版本設計，畢竟換電站、電池都無法共用，同時在光陽日後更積極佈局ionex車能網3.0設計後，預期將使早期投入使用的舊電池慢慢汰換。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》