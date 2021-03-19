滿足後疫情時代線上討論需求 羅技在台引進Rally Bar系列全功能視訊會議系統
針對後疫情時代中，越來越多企業藉由視訊會議進行工作討論比重增加的使用需求，羅技宣布引進Rally Bar系列全功能視訊會議系統，標榜可對應不同會議室規模提供最佳視訊與收音效果。
針對視訊會議需求，羅技在Rally Bar系列全功能視訊會議系統搭載源自Rally系列產品的RightSence技術，可拍攝4K解析度影像，並且支援5倍光學變焦、最高15倍數位變焦，同時藉由RightLight WDR技術捕捉自然膚色，即使在昏暗燈光下也能維持清晰影像捕捉表現。
另外，配合第二組內建鏡頭與人工智慧技術，Rally Bar系列能自動感知會議室內部狀態，自動捕捉最佳影像畫面，並且自動調整拍攝角度與焦距。而聲音部分，則搭載低失真大型揚聲器及6組自適應波束成形麥克風陣列設計，配合環境降噪技術讓會議室內收音更清晰，同時可讓會議發言者聲音更加仔細。
羅技表示，Rally Bar系列採簡化使用設計，無須安裝任何應用程式即可驅動，並且能配合微軟Teams、Zoom等視訊會議服務，或是GoTo、Pexip及RingCentral等第三方式訊會議服務平台使用，本身僅需連接電腦USB即可運作，同時也能搭配Tap配件讓使用者更快發起線上會議。
此外，配合羅技Sync平台也能讓管理者確認架設在每間會議室的Rally Bar系列設備使用狀態，藉此以更便利方式管理。
Rally Bar系列依照使用需求，分別區分標準版及小型Rally Bar Mini，並且提供石墨黑、高雅白兩款配色，另外也能依照會議室形式與使用需求額外擴充收音麥克風等配件，藉此提升線上視訊會議使用體驗。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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