快訊

英媒報導鮭魚之亂 網友翻出名字原本就有「魚」的名人

周慕姿專訪／未知太多的一代：你看見我的心是空的嗎？

滿足後疫情時代線上討論需求 羅技在台引進Rally Bar系列全功能視訊會議系統

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Rally Bar
▲Rally Bar

針對後疫情時代中，越來越多企業藉由視訊會議進行工作討論比重增加的使用需求，羅技宣布引進Rally Bar系列全功能視訊會議系統，標榜可對應不同會議室規模提供最佳視訊與收音效果。

針對視訊會議需求，羅技在Rally Bar系列全功能視訊會議系統搭載源自Rally系列產品的RightSence技術，可拍攝4K解析度影像，並且支援5倍光學變焦、最高15倍數位變焦，同時藉由RightLight WDR技術捕捉自然膚色，即使在昏暗燈光下也能維持清晰影像捕捉表現。

另外，配合第二組內建鏡頭與人工智慧技術，Rally Bar系列能自動感知會議室內部狀態，自動捕捉最佳影像畫面，並且自動調整拍攝角度與焦距。而聲音部分，則搭載低失真大型揚聲器及6組自適應波束成形麥克風陣列設計，配合環境降噪技術讓會議室內收音更清晰，同時可讓會議發言者聲音更加仔細。

▲Rally Bar
▲Rally Bar

▲Rally Bar
▲Rally Bar

羅技表示，Rally Bar系列採簡化使用設計，無須安裝任何應用程式即可驅動，並且能配合微軟Teams、Zoom等視訊會議服務，或是GoTo、Pexip及RingCentral等第三方式訊會議服務平台使用，本身僅需連接電腦USB即可運作，同時也能搭配Tap配件讓使用者更快發起線上會議。

此外，配合羅技Sync平台也能讓管理者確認架設在每間會議室的Rally Bar系列設備使用狀態，藉此以更便利方式管理。

Rally Bar系列依照使用需求，分別區分標準版及小型Rally Bar Mini，並且提供石墨黑、高雅白兩款配色，另外也能依照會議室形式與使用需求額外擴充收音麥克風等配件，藉此提升線上視訊會議使用體驗。

▲Rally Bar Mini
▲Rally Bar Mini

▲Rally Bar Mini
▲Rally Bar Mini

▲Rally Bar Mini
▲Rally Bar Mini

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 羅技

延伸閱讀

宜蘭飯店民宿挺鳳農推出鳳梨大餐 好看好吃季節限定

BARS IN TAIPEI: SECRET PROMISED LAND OF THE CITY

這是Lounge Bar還是辦公室？台北101這層樓空間超愜意

史上酒齡最高威士忌站台 麥卡倫復古吧新光三越A9快閃

相關新聞

新款iPad Pro效能更好！報導指將換上Mini LED螢幕及Thunderbolt連接埠

雖然目前尚未有消息顯示蘋果是否計畫比照去年藉由線上形式公布新品，或是直接透過新聞稿發表更新內容，相關消息則是透露蘋果計畫推出新款iPad Pro機種，其中將會採用效能與M1效能相近的處理器設計，同時也會加入市場傳聞已久的Mini LED螢幕規格，甚至會將USB-C連接埠加入Thunderbolt連接埠規格。

光陽揭曉ionex車能網3.0、四款新電動車 售價62800元起

日前預告多次將推出ionex車能網3.0，同也有消息透露將推出動力更高電動車款，甚至官方更在發表會前一晚自爆新車細節後，光陽終於正式揭曉ionex車能網3.0細節，確定採用容量更高、體型更大的電池設計，甚至使用與配置更與Gogoro目前採用的換電模式相近，而此次也同步推出多款電動車，標榜滿足不同使用需求。

Facebook透過手環讀取肌電 在虛擬視覺環境讓手勢操作更精準

在Facebook執行長Mark Zuckberg日前接受訪談時，表示智慧眼鏡在2030年以前將改變傳統互動方式，而Facebook實境實驗室 (FRL,Facebook Reality Labs)研究科學總監Sean Keller也進一步分享對於擴增實境應用的看法後，稍早更進一步對外展示可配合擴增實境設備使用的手環配件，藉此詮釋如何讓使用者在虛擬空間中進行更深層的互動。

智慧燈具再+1！米家吸頂燈350 讓小房間也智慧起來

小米台灣宣布即日起至3月22日止，推出小米智慧生活優惠活動，上市「米家吸頂燈350」及「米家16合1棘輪螺絲起子」兩款新...

採用台積電7nm製程 導入Zen 3架構的Ryzen Pro 5000系列筆電處理器揭曉

針對消費及玩家市場推出Ryzen 5000系列筆電處理器之後，AMD再次針對專業及高階運算需求推出代號Cezanne的Ryzen Pro 5000系列筆電處理器，同樣採用Zen 3架構，以及台積電7nm製程。

Intel第11代Core S系列桌機處理器「Rocket Lake」 測試版本盒裝內容動眼看

今年初在CES 2021期間宣布將在第一季內推出代號Rocket Lake的第11代Core S系列桌機處理器後，筆者實際取得Intel預先提供測試的Core i9-11900K，以及Core i5-11600K兩款處理器。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。