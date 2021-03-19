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新款iPad Pro效能更好！報導指將換上Mini LED螢幕及Thunderbolt連接埠

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然目前尚未有消息顯示蘋果是否計畫比照去年藉由線上形式公布新品，或是直接透過新聞稿發表更新內容，相關消息則是透露蘋果計畫推出新款iPad Pro機種，其中將會採用效能與M1效能相近的處理器設計，同時也會加入市場傳聞已久的Mini LED螢幕規格，甚至會將USB-C連接埠加入Thunderbolt連接埠規格

雖然Thunderbolt連接埠設計最早是由Intel提出，並且持續更新至目前的Thunderbolt 4版本，同時也與USB-IF制定的USB-C連接埠整合，變成眾多裝置採用連接埠規格，但由於蘋果也參與開發，因此後續也將Thunderbolt連接埠應用在Mac系列機種。

而接下來若將Thunderbolt連接埠設計用於iPad Pro，藉此擴展iPad Pro使用更多周邊配件可能性，似乎也不無可能。尤其在蘋果近年將iPad Pro定位在貼近筆電，但是提供更簡單上手的設計，或許也能透過Thunderbolt連接埠帶來更方便使用體驗。

至於螢幕是否會全面換上Mini LED面板設計，目前還無法確認，但至少會在高階機種採用，藉此對應更高顯示亮度，以及顯示對比表現，預期也能讓iPad Pro用於更多專業領域。

除了定位高階機種的iPad Pro，預期蘋果也會同步更新輕薄設計的iPad機種，而iPad mini系列似乎也會推出螢幕加大設計版本。

另外，先前同樣也有傳聞的新款AirPods無線耳機產品，似乎不會在接下來更新產品清單中，可能會另外選擇適合時間公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPad Pro 蘋果

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