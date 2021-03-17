採用台積電7nm製程 導入Zen 3架構的Ryzen Pro 5000系列筆電處理器揭曉

針對消費及玩家市場推出Ryzen 5000系列筆電處理器之後，AMD再次針對專業及高階運算需求推出代號Cezanne的Ryzen Pro 5000系列筆電處理器，同樣採用Zen 3架構，以及台積電7nm製程。

此次推出的Ryzen Pro 5000系列筆電處理器，分別鎖定提高生產力、企業資料安全加密，並且能對應後疫情時代的遠距工作、線上協同作業等使用需求。

▲AMD Ryzen RPO 5000系列筆電處理器

▲AMD Ryzen RPO 5000系列筆電處理器主要聚焦特性

最高搭載8核心、熱設計功耗為15W，部分規格採重製設計

在規格方面，Ryzen Pro 5000系列針對進階及專業運算分別推出Ryzen 7 Pro 5850U、Ryzen 5 Pro 5650U，以及Ryzen 3 Pro 5450U三款處理器，核心數量從4核心起跳，最高可搭載8核心設計，運作時脈則從1.9GHz起跳，最高可超頻至4.4GHz，而L2+L3快取記憶體容量則從10MB起跳，最高搭載20MB，至於熱設計功耗均為15W。

▲AMD Ryzen RPO 5000系列筆電處理器

▲AMD Ryzen RPO 5000系列筆電處理器內部構成

對應兼具運算效能與輕薄設計需求，則是分別推出Ryzen 7 Pro 5800U、Ryzen 7 Pro 5700U、Ryzen 5 Pro 5600U、Ryzen 5 Pro 5500U，以及Ryzen 3 Pro 5400U與Ryzen 3 Pro 5300U。

不過，其中包含Ryzen 7 Pro 5700U、Ryzen 5 Pro 5500U與Ryzen 3 Pro 5300U均採用Zen 2架構設計，因此可視為先前版本重製設計，但一樣採台積電7nm製程設計，一樣從4核心設計起跳，最高搭載8核心，運作時脈則從1.8GHz起跳，最高可超頻至4.3GHz，熱設計功耗均為15W。

新款Ryzen 7 Pro 5800U、Ryzen 5 Pro 5600U與Ryzen 3 Pro 5400U則是以Zen 3架構打造、7nm製程設計，同樣採4核心起跳設計，最高為8核心規格，運作時脈則從1.9GHz起跳，最高可超頻至4.4GHz，熱設計功耗同樣也都是15W。

▲AMD Ryzen RPO 5000系列筆電處理器分別推出Ryzen 7 Pro 5800U、Ryzen 7 Pro 5700U、Ryzen 5 Pro 5600U、Ryzen 5 Pro 5500U，以及Ryzen 3 Pro 5400U與Ryzen 3 Pro 5300U，其中包含Ryzen 7 Pro 5700U、Ryzen 5 Pro 5500U與Ryzen 3 Pro 5300U均採用Zen 2架構設計

相比競爭對手在多核心運算有雙位數提升

相較前一代產品效能提升幅度，雖然AMD表示此次更新並未在效能表現有明顯提升，但以Ryzen 7 Pro 5850U對比Intel代號Tiger Lake的第11代Core i7-1185G7筆電處理器僅在單核心運算表現略低一些，但在多核心運算表現均有雙位數以上超越成績。

▲相較前一代產品效能提升幅度，此次更新並未在效能表現有明顯提升

另外，AMD也以真實使用微軟Office文書軟體服務，以及應用程式開啟速度表現作為比較，其中Intel處理器最多與新款Ryzen Pro 5000系列筆電處理器有相同表現，在應用程式開啟速度表現與Excel執行效率表現，Ryzen Pro 5000系列分別比Intel處理器高出19%及23%比例，同時也強調在多核心運算效能表現佔下優勢。

依照AMD說明，在透過Zoom進行多達49人參與上線的會議時，同時也執行微軟Office文書軟體與Microsoft Edge瀏覽器的情況下，整體效能比起Intel處理器約領先10%。

而在電力續航表現部分，以Ryzen 7 Pro 5850U為例，相比去年推出的以Ryzen 7 Pro 4750U可對應的16小時續航時間，此次則是進一步拉長至17.5小時，讓使用者能更安心對應全天候運算使用需求。

▲以Ryzen 7 Pro 5850U對比Intel代號Tiger Lake的第11代Core i7-1185G7筆電處理器效能差異

▲以Ryzen 7 Pro 5850U對比Intel代號Tiger Lake的第11代Core i7-1185G7筆電處理器效能差異

▲以Ryzen 7 Pro 5850U對比Intel代號Tiger Lake的第11代Core i7-1185G7筆電處理器效能差異

▲電力續航表現差異

強調對應企業應用需求打造，符合政府機構等級加密安全

另外，在企業安全應用部分，此次推出的以Ryzen Pro 5000系列筆電處理器同樣藉由AMD Pro安全技術、管理功能，以及針對企業使用打造特性，藉此強化整體使用可靠性。

▲藉由AMD Pro安全技術、管理功能，以及針對企業使用打造特性，藉此強化整體使用可靠性

此次更強化硬體層的惡意病毒防護，並且與微軟合作安全防護設計，同時也加入符合美國政府採用的聯邦資訊處理標準 (Federal Information Processing Standards,FIPS)加密規格，在管理應用方面也加入無縫佈署與簡化管理設計，讓企業IT人員可以更容易管控公司分配員工使用設備資產。

針對企業使用需求方面，AMD更強調Ryzen Pro 5000系列筆電處理器具備18個月的軟體穩定相容，以及足以應付企業兩年使用需求，並且符合企業對於運算可靠度要求。

▲強化硬體層的惡意病毒防護，並且與微軟合作安全防護設計，同時也加入符合美國政府採用的聯邦資訊處理標準 (Federal Information Processing Standards,FIPS)加密規格

首波與HP、聯想合作應用筆電機種，部分採處理器平台獨佔合作

初期與AMD合作應用Ryzen Pro 5000系列筆電處理器的品牌包含HP、聯想等業者，甚至有幾款筆電僅在今年搭載AMD處理器，例如HP的ProBook Aero 635 G2、ProBook x360 435 G8，以及聯想的ThinkBook 16P。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》