Intel第11代Core S系列桌機處理器「Rocket Lake」 測試版本盒裝內容動眼看

今年初在CES 2021期間宣布將在第一季內推出代號Rocket Lake的第11代Core S系列桌機處理器後，筆者實際取得Intel預先提供測試的Core i9-11900K，以及Core i5-11600K兩款處理器。

Intel此次提供的是測試用版本，因此實際盒裝設計與一般市售版本並不相同，同時在盒裝內同時附上Core i9-11900K，以及Core i5-11600K兩款處理器。

而預計在3月底正式開放銷售的第11代Core S系列桌機處理器，總計會有19款規格，分別涵蓋Core i9、Core i7、Core i5規格，而Core i3系列，以及包含Pentium、Celeron系列，則是以代號Comet Lake的第10代Core系列處理器更新。

至於處理器型號後方標示K系列則代表具備可超頻設計，KF系列則代表未整合顯示設計，至於T系列則意味不可超頻，主要針對AIO機種設計使用。

▲市售版本盒裝設計

▲Core i9版本會採用特殊視覺設計

▲第11代Core S系列桌機處理器內部DIE配置

▲第11代Core S系列桌機處理器特色

依照先前說明，Intel強調新款Core i9-11900K處理器在每時脈週期指令 (IPC)數量比前一版處理器提升19%，運作時脈可達5.3GHz，並且支援DDR4-3200記憶體，同樣支援PCIe 4.0與Xe顯示設計，繪圖顯示效能更提升約50%。

▲以Core i5-11600K比較前一代效能提升

▲以Core i9-11900K比較前一代效能提升

▲以Core i9-11900K比較競爭對手同級處理器效能

設計部分，則採用結合Ice Lake核心架構，以及已經用於Tiger Lake的Xe顯示設計，進而打造的全新Cypress Cove核心架構，強調可帶來雙位數的IPC效能成長，並且讓隔代更新更為有感，甚至也提高超頻彈性空間。

除了確認支援支援DDR4-3200記憶體、PCIe 4.0連接埠，更確定最高可由處理器控制20組PCIe 4.0連接埠，藉此強化處理器整合顯示元件，並且對應DisplayPort 1.4a、HDMI 2.0b、DisplayPort HBR3輸出規格，最高可對應3組4K260fps或2組5K@60fps畫面輸出，另外也支援USB 3.2 Gen 2×2，可對應20Gbps資料傳輸率。

▲此次導入全新Cypress Cove架構設計，不再沿用Skylake架構，並且整合Xe顯示設計，以及DL Boost人工智慧技術

軟體應用部分，則是加入Quick Sync Video功能，讓影片轉碼編譯流程能以硬體資源加速，同時也針對DL Boost人工智慧應用加入支援VNNI (Vector Neural Network Instructions)指令集，進而可提昇積層式類神經網路演算能力。

而新款處理器相容既有LGA1200針腳設計，因此依然可用於先前推出的400系列晶片組主機板，但Intel推薦搭配新款500系列晶片組主機板，另外也能藉由強化後的超頻工具與功能設計，藉此確保第11代Core S系列桌機處理器超頻彈性，以及效能調校等使用體驗。

▲Intel 500系列晶片組設計特色

由於效能細節部分仍受保密限制，此次僅先以測試版本處理器開箱內容為主。

▲此次向媒體預先提供測試版本盒裝，市售版本會採不同包裝設計

▲打開之後，即可看見內部另外盒裝，以及標示「Designed to Game」的背板

▲另外盒裝分別為Core i5與Core i9規格

▲前方透明立方體僅為裝飾物，並未有實質功能 (僅展示效果)

▲此次提供測試的Core i5與Core i9處理器

▲型號分別為Core i5-11600K與Core i9-11900K

▲兩者針腳均為LGA1200設計，可搭配新款500系列晶片組主機板，或是沿用先前推出的400系列晶片組主機板

▲此次提供測試的Core i9-11900K (右)，以及Core i5-11600K (左)兩款處理器

▲此次提供測試的Core i9-11900K (右)，以及Core i5-11600K (左)兩款處理器

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