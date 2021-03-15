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新款Mac Pro至少要等到2022年更新 但處理器核心將會增加至64組

聯合新聞網 / 楊又肇

在iMac Pro確定將終止銷售後，蘋果接下來在高階運算機種將僅會保留Mac Pro，但從2019年公布全新設計，並且搭載最高28核心設計的Intel Xeon處理器等硬體選項之後，蘋果顯然要等到2022年才會公布新款Mac Pro設計。

以目前更新需求及產品定位來看，Mac Pro幾乎僅用在專業或特定運算領域，比較不像MacBook Air、MacBook Pro或Mac Mini等機種鎖定多數使用需求打造，因此更新週期自然也會拉長許多。

加上蘋果去年宣布將以2年時間，從現行採用Intel處理器設計情況轉換至全面採用自有Apple Silicon處理器，顯然也會先以較多人使用機種進行更新，因此新款Mac Pro推出時間預期會被往後安排。

就目前市場消息指稱，新款Mac Pro將會在2022年間發表，將搭載蘋果新款自製Apple Silicon處理器，並且將以更精進的5nm，甚至是以3nm製程打造，藉此容納更多電晶體數量，藉此大幅提高運算能力，同時核心數量將會增加至32核心起跳，另外提供48核心、64核心規格選項。

在32核心設計版本中，將會包含24組效能核心、8組節能核心與32核心GPU設計，而48核心設計版本則會包含36組效能核心、12組節能核心與64核心GPU設計，最高階的64核心設計版本分別搭載48組效能核心、16組節能核心與64核心GPU設計。

至於記憶體容量配置，預期可從64GB容量起跳，預期可擴充至512GB容量，而儲存空間則可從512GB擴充至8TB容量。

從目前第一款Apple Silicon處理器M1設計來看，內部總計採用160億組電晶體，分別配置4組效能核心及4組節能核心，另外也比照A系列處理器整合16核心NPU設計，並且搭載8核心設計的GPU，顯然接下來推出的Apple Silicon處理器將會在對應核心數量持續增加，同時也預期可對應更高記憶體容量。

而針對Mac Pro使用需求，或許未來也會考慮加入支援獨立顯示卡選項，意味日後推出的新款MacBook Pro也有機會配置獨立顯示卡，或是透過支援外接顯示卡提高運算效能，但最終還是要看蘋果未來在處理器產品設計規劃而定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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