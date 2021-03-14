蘋果證實停產第一代HomePod 未來將以HomePod mini銷售為主

蘋果稍早證實，第一款HomePod確定停產，未來將以去年推出的HomePod mini繼續銷售為主，但市面上的HomePod依然會持續銷售至庫存清空為止。

HomePod是蘋果在WWDC 2017時宣布推出智慧喇叭產品，雖然整合Siri數位助理互動功能，以及作為HomeKit連接中樞設計，但蘋果當時主要是將此款產品形容為客廳的創新聲音播放裝置，並且強調其音質表現。

相比去年推出的HomePod mini機身設計，HomePod明顯採用較大尺寸外型，同時建議售價高達349美元，也讓HomePod售價難以與市面上常見的智慧喇叭產品抗衡，雖然蘋果後來也有調整價格，但相比Google、亞馬遜等業者推出產品還是相對較貴。

因此，蘋果後續推出尺寸較小，聲音輸出功率也相對較低的HomePod mini，並且僅採99美元價格設定後，短時間也吸引不少消費者選購。

雖然聲音輸出不比HomePod，但HomePod mini依然可以透過兩組配對成左右聲道輸出模式，甚至比HomePod額外增加支援UWB超寬頻技術，讓使用者能更容易透過iPhone 12系列機種將音樂直接投放至HomePod mini播放，另外也加入可同時對應HomeKit、AllJoyn、ECHONET，以及ZigBee連接規範設計的Thread技術規格，藉此對應更多物聯網裝置使用。

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