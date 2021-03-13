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運動手錶apple watch和garmin怎麼選？網看「一重點」：選apple
現在越來越多人注重健康，有保持運動還有記錄睡眠的習慣，不少人會買智慧型手錶來輔助紀錄，但是品牌和款式眾多，讓人不知道該怎麼挑選好，有網友列出了兩支自己有興趣的錶，分別是「apple watch s6」和「garmin vivoactive4」，想問大家該選擇哪支，引起網友熱議。
網友在PTT IOS版發文，他表示自己目前拿iphone7，未來換手機應該還是ios陣營，目前每個禮拜輕鬆跑步3-5K三次左右，都是拿著手機用app紀錄，偶爾會騎公路車，運動量算普通，最近有些預算，想要添購智慧手錶，順便減輕跑步時手上的負擔。
最一開始想到的是apple watch，但是隨即被朋友推坑garmin錶，於是到了兩家試用，初步挑選款式「apple watch s6」和「garmin vivoactive4」。
他比較了兩支手錶的內容，觸控靈敏度apple勝garmin、螢幕顯示apple和garmin差不多，兩支各有所長，app豐富度apple勝garmin，續航力garmin勝apple ，運動健康睡眠等紀錄garmin勝apple，他認為自己比較在乎續航問題，運動部分兩支錶應該都符合需求，但apple watch日常生活應該比較便利，但garmin支援悠遊卡，又私心比較喜歡圓表面，因此想問大家會怎麼選？
網友認為「運動量沒很久真的AW。聽歌、健康測量、配件都不錯」、「輕鬆跑買aw，真的要比賽再買Garmin就好」、「運動頻率跟原PO差不多，買AW3代，上班戴一整天，下班去跑步，每次40～60分鐘不等，每天都要充電，已經很夠用」、「你的運動量apple watch就夠了，加上是iphone用戶沒有懸念」、「如果介意電量就garmin」。
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