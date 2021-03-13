徠卡推出D-Lux 7黑色版街拍套裝組 售價新台幣45500元

徠卡宣布推出D-Lux 7黑色版街拍套裝組，讓使用者更方便在街頭、旅行過程隨手紀錄影像。

在D-Lux 7黑色版街拍套裝組中，同樣搭配與單獨銷售版本相同規格的D-Lux 7，並且配置徠卡DC Vario-Summilux 10.9–34 f/1.7–2.8 ASPH.光敏變焦鏡頭，對應35mm等效焦距24–75mm規格，並且採用4/3吋感光元件，搭配自動鏡頭蓋設計，標榜能提供直覺操作及即時拍攝體驗，並且紀錄出色影像。

使用者可透過觸控螢幕操作相機功能，並且透過藍牙與手機連接，配合Leica FOTOS App將拍攝影像傳至手機，並且分享至線上社群，或是進行後製。

街拍套裝組額外提供COOPH黑色相機腕帶，以及一顆備用電池，方便使用者隨身攜帶相機，並且延長拍攝使用時間。

建議售價方面，徠卡D-Lux 7街拍套裝組將以新台幣45500元價格銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》