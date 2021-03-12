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疑AirPods 3諜照曝光！非入耳式Pro設計 有望支援降噪？

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了
圖擷自@LeaksApplePro
圖擷自@LeaksApplePro

在昨天AirPods 3渲染圖現身在網路上後，今天爆料大神LeaksApplePro在Twitter上曝光了AirPods 3的真機諜照，和昨天在網路上出現的AirPods 3渲染圖相匹配。

目前AirPods 3看起來更像Apple的AirPods Pro，其桿柄較短，充電盒更寬/更短。並且不具有主動降噪和透明模式。

圖擷自@LeaksApplePro
圖擷自@LeaksApplePro

目前傳言AirPods3也有可能支持主動降噪，但也有說法是僅僅加入空間音訊功能，不會有降噪。採用半入耳式設計的AirPods 3則能極大的避免壓迫感的問題，它的出現也將帶來舒適度和降噪之間的平衡，迎來更多不同需求的用戶。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

AirPods 蘋果

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