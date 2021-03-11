BenQ針對後疫情時代打造螢幕、輔助燈具 滿足更多影音需求

因應去年疫情影響，BenQ今日 (3/11)在台宣布多項對應後疫情時代使用需求打造產品，其中包含可讓使用者居家工作、學習使用的螢幕，以及針對長時間使用螢幕設計的輔助燈具，另外也包含可對應遠距辦公使用的電子白板系統、投影設備，以及更容易對應不同使用環境的行動投影機。

依照BenQ台灣區總經理楊士良表示，去年因為疫情影響改變許多工作與生活習慣，因此推動許多針對遠距互動使用需求產品問世，而在彈性遠距辦公、學習，以及越來越多串流影音使用模式開始在後疫情時代成為常態後，BenQ表示接下來的產品將會鎖定「家庭」、「工作」、「教育」、「職人」四大應用場景打造產品。

▲BenQ台灣區總經理楊士良

針對居家使用大尺寸螢幕需求，BenQ已經推出大尺寸液晶螢幕E-720系列機種，分別對應40吋、43吋、50吋、55吋，以及最大65吋規格設計，建議售價則從新台幣9490元起跳，目前已經在台灣市場推出。

▲大尺寸液晶螢幕E-720系列機種

而針對智慧教室等教育應用需求，BenQ也已經在台灣市場推出教育互動觸控顯示器RP系列，其中最大尺寸可達86吋，最小則從65吋規格起跳，螢幕表面採用4mm厚度、9H硬度鋼化玻璃保護，並且採銀離子抗菌材質設計，確保觸控操作過程降低細菌感染風險，另外也能透過具備NFC卡片、悠遊卡、一卡通等卡片識別個人設定，讓不同課程講者能快速切換顯示器設定內容。

▲教育互動觸控顯示器RP系列

至於在居家工作使用需求方面，BenQ則預計在今年第二季推出型號為PD2725U的4K UHD 27吋專業設計師繪圖螢幕，對應95% DCI-P3廣色域、100% sRGB與5毫秒反應時間顯示效果，並且對應Thunderbolt 3連接埠，讓Mac或Windows PC可直接以Thunderbolt 3線材連接，其他也對應HDMI、DisplayPort 1.4連接埠。

另外，針對居家工作照明輔助需求，BenQ也繼2017年推出旗下第一款螢幕掛燈配件後，預告將在第二季推出新款螢幕掛燈ScreenBar Halo，並且加入對應曲面螢幕使用配件，另外也能配合無線旋鈕控制器調整光亮模式。

▲型號為PD2725U的4K UHD 27吋專業設計師繪圖螢幕，以及新款螢幕掛燈ScreenBar Halo

在居家影音內容觀看需求部分，BenQ則準備在第二季推出兩款行動投影機GV30與GS50，前者可對應720P解析度畫面投放，後者則對應1080P解析度，並且分別對應300流明與500流明投放亮度，同時分別內建16W 2.1聲道喇叭與20W 2.1聲道喇叭，防護設計則分別對應50公分防摔，以及額外加入IPX2防潑水功能。

兩款行動投影機軍搭載Android TV 9.0版本，日後可持續更新至Android TV 10版本，並且支援iOS、Android裝置連動，內建LED光源則可對應2萬小時投放使用時間，GV30更對應135度仰角投影，而GS50則對應左右各30度的側投影功能。

▲行動投影機GV30

▲行動投影機GS50

對於觀看螢幕尺寸更大，同時考量居家環境擺放使用限制，BenQ更宣布將在第二季推出4K HDR智慧雷射電視V7000i與V7050i，兩者差異僅在於顏色分別採黑色與白色，對應4K HDR解析度影像與2500流明亮度投放效果，最高可投放80吋至120吋畫面規格，本身同樣搭載Anroid TV 9.0版本，並且可在日後更新至Android TV 10版本。

▲4K HDR智慧雷射電視V7000i

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》