一加共同創辦人成立的Nothing 終於揭曉旗下首款真無線耳機外貌

近期宣布與瑞典Teenage Engineering團隊合作產品設計，一加 (OnePlus)共同創辦人裴宇 (Carl Pei)所成立的新創公司Nothing，終於透露旗下第一款真無線耳機產品外觀。

依照裴宇後續說明，在宣傳時透露的「Timeless, effortless and weightless (雋永、易用與無感)」字句，實際上就是描繪新產品設計特性，同時更指出第一款真無線耳機產品將以Concept 1為稱。

Concept 1外觀將以透明外殼打造，甚至是以「祖母的菸草煙斗」為設計概念打造，不過目前並未有具體細節透露。

Nothing先前已經說明旗下第一款產品將是真無線耳機，並且計畫在今年夏季推出，預期將會以Concept 1設計為基礎，只是實際設計是否會有明顯落差，暫時還無法確認。

目前Nothing已經取得「Android之父」Andy Rubin過去成立的Essential品牌與相關專利資產，同時也確認旗下產品將由位於瑞典斯德哥爾摩的Teenage Engineering團隊負責操刀。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》