Fitbit推出新款兒童智慧手環Ace 3 設計更活潑、使用時間更長

Fitbit稍早確認推出新款針對兒童打造的智慧手環Ace 3，並且換上更貼近玩具般的外觀設計，同時也加入更容易吸引兒童目光的動畫錶面設計，更將電力續航時間延長至8天之久。

而跟先前版本一樣，Ace 3也加入可配戴下水使用的防護特性 (水下50公尺防護)，以及可追蹤睡眠品質功能，此次藉由更活潑外觀與動畫錶面設計，藉此吸引兒童長時間配戴，並且能藉此紀錄兒童每日活動數據，同時也能讓父母更容易追蹤小孩的睡眠狀況，另外也能透過控制項目保護數據隱私。

外觀部分，Ace 3將提供黑/紅、藍/綠兩款配色組合，同時鎖定6歲以上兒童配戴使用，更可透過額外錶帶配件滿足客製化需求，甚至日後也會推出諸如與《小小兵》聯名合作表代，讓兒童更願意配戴。

建議售價方面，Ace 3將以79.95美元價格銷售，相比Ace 2則約在售價增加10美元，預計從即日起開放預購，預計從3月15日起於全球市場銷售。除了Ace 3，Fitbit也透露接下來將會接續揭曉更多穿戴裝置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》