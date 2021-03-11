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Facebook預期智慧眼鏡在2030年以前將改變傳統互動方式

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早接受The Information網站訪談時，Facebook執行長Mark Zuckberg預期在2030年以前，使用者將能更方便地透過智慧眼鏡遠距「進入」朋友家中，並且像是在朋友身旁般進行互動交流，同時也預期智慧眼鏡將會改變傳統互動方式，甚至將成為智慧型手機之後的全新運算設備。

而Mark Zuckberg更預期未來將有更多軟體業者投入擴增實境、虛擬實境應用，而在蘋果、Google及微軟等業者也投入此類技術領域發展，更認為將有助於此類技術普及化，同時也強調Facebook在這兩個技術領域均有佈局。

同時，依照Facebook對於智慧眼鏡產品的定位想像，並非只是像手機般不定期從口袋拿出使用裝置，而會是更長配戴在頭上使用物品，因此預期會與使用者有更高黏著使用特性，同時與使用者生活產生更深入互動。

藉由擴增實境技術應用，智慧眼鏡使用體驗將會更即時地介入使用者眼前視線，並且讓使用者更快獲取各類資訊，或是透過操作手勢、聲控方式進行互動，與目前手機使用模式仍有明顯不同，智慧眼鏡顯然會有更長、更黏著使用模式。

在這樣的情況下，意味智慧眼鏡操作介面必須讓使用者容易接受，同時也必須以更直覺方式進行互動，甚至必須隨著使用場景改變作即時調整，而智慧眼鏡也必須具備更長電力使用時間，如此才能讓使用者更願意使用。

在先前說明中，Facebook已經說明與Luxottica集團合作打造的智慧眼鏡，將會在今年下旬問世，而目前打造的原型設計已經與一般太陽眼鏡相似，未來實際打造產品預期會更貼近時尚精品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 聲控 智慧眼鏡 臉書

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