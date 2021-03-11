以Sony α1為競爭對手！Nikon預告今年內推出新款全片幅無反機種Z9

在Sony於日前公布新款旗艦等級定位的全片幅無反相機α1後，Nikon也預告將在今年內推出新款同樣定位旗艦機種的全片幅無反機種Z9。

由於鎖定專業拍攝需求打造，因此Z9將會採用整合垂直手把設計，不僅讓使用者能快速切換橫向、直向拍攝手持方式，同時也能對應更大電池容量，藉此增加相機拍攝時的續航使用時間，藉此對應諸如新聞現場、運動賽事等需要長時間進行大量拍攝的使用需求。

規格方面，Z9將鎖定8K影像拍攝需求，並且採用全新開發的FX格式 (等同35mm全片幅格式)的堆疊式CMOS感光元件，並且以Sony α1作為直接競爭產品。

依照Nikon說明，Z9將以實現超越過往數位單眼及無反機種為目標，預計會在今年內推出，預期也會在近期內對外公布更多新機資訊。

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