元太打造新一代彩色印刷電子紙技術 加入更豐富色彩、動畫播放能力

元太科技宣布推出新一代彩色印刷電子紙技術E Ink Kaleido Plus，將可讓彩色印刷電子紙顯示器尺寸變大，同時也能讓色彩顯示效果提升，並且具備與黑白電子紙相同的低耗電、不閃爍等使用體驗。

E Ink Kaleido Plus彩色印刷電子紙透過印刷式彩色濾光片 (Color Filter Layer)更貼近電子墨水薄膜設計，讓顯示字體更清晰、色彩更鮮明，並且改善光散射問題，相比上一代設計可在前光開啟時，提高色彩飽和度與顯示色域範圍，尺寸更比上一代採用的6吋規格提高至7.8吋，讓使用者能有更多選擇性。

依照元太科技董事長李政昊表示，目前E Ink Kaleido Plus彩色印刷電子紙技術已經獲得PocketBook、Onxy文石等品牌採用，分別在市場推出導入E Ink Kaleido Plus設計的InkPad Color電子書閱讀器，以及BOOX Nova3 Color電子紙筆記本等彩色電子紙應用產品。

而在諸如漫畫、童書、非小說類圖書與期刊等需要透過豐富色彩顯示的書籍內容，未來將可透過E Ink Kaleido Plus彩色印刷電子紙技術精緻呈現。

此外，元太科技新一代電子薄膜設計具備更快的翻頁速度，以及更高顯示對比，更讓新一代的彩色印刷電子紙具備播放動畫與影片的能力，並且能為電子紙筆記本產品提供彩色的數位書寫功能，為教育與專業應用領域帶來嶄新的數位閱讀與書寫的選擇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》