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白色情人節限定！GoShare打造14輛透明款Gogoro 2

聯合新聞網 / 楊又肇

延續去年在情人節推出限定粉紅色車款後，GoShare共享車輛租賃服務今日 (3/10)宣布將配合接下來的白色情人節，以Gogoro 2為基礎打造透明款車輛，預計以14輛「GoShare White」於白色情人節當天提供租用。

以透明款Gogoro 2車輛打造的「GoShare White」，全身採透明車殼設計，並且能隱約看見內部機構，藉此呼應白色情人節的「完美White情人」特色。

但與去年推出限定粉紅色車款一樣，此次打造的透明款Gogoro 2並不會對外提供銷售，僅在活動期間提供使用。

同時，在白色情人節當天租用的話，還有機會獲得放在車輛內的精裝翻頁動畫筆記本「GoShare完美White情人約會日記」的小禮物。

配合打造「GoShare White」，GoShare服務App更在2.7.0版本更新中，加入日前宣布推出的GoShare Select挑剔指南服務，讓使用者能直接透過GoShare服務尋找合適約會餐廳，並且能透過GoShare Scan & Pay功能結帳，藉此獲得最高64折優惠。

而從即日起，到白色情人節 (3/14)當天，GoShare更針對白牌車款 (Gogoro 2、Gogoro 3)提供每趟前3分鐘以新台幣14元起跳計價，甚至有機會獲得價值新台幣9420元的「完美White情人」騎乘金。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

情人節 動畫 Gogoro GoShare

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