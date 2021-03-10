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第三代Apple Pencil曝光？採用亮面處理和重新設計筆尖

聯合新聞網 / 愛瘋日報

本週有人在Twitter上分享了據說是第三代Apple Pencil的照片，據稱新的Apple Pencil似乎與目前的第二代Apple Pencil有著非常相似的設計，它比之前的版本更短，並且可以在iPad的側面磁吸感應充電。

第三代的Apple Pencil似乎採用了亮面處理，與第一代Apple Pencil或AirPods上使用的處理方式非常相似，而不是第二版配件上使用的啞光白色處理。

另一個顯著的區別是Apple Pencil的尖端。第一代和第二代Apple Pencil的筆尖很小，是螺絲固定式的，磨損後能夠輕鬆更換。這款更新的型號似乎有一個大得多的筆尖組件，有一個更長的部分，可以擰入Apple Pencil本身。目前還不清楚為什麼新版Apple Pencil可能會有一個重新設計的筆尖，但這很可能表明內部設計的變化。

重新設計的頭部可能預示著Apple Pencil的筆尖將有新功能。去年7月，蘋果申請了一項關於Apple Pencil筆尖的專利，該專利可以讓設備通過色彩傳感器從現實世界中取樣顏色，因此很明顯，蘋果有意擴大其iPad手寫筆的實用性。

總而言之，這張圖片表明，新Apple Pencil的升級可能更側重於配件的內部結構，而不是任何重大的外部設計變化。儘管如此，期望比當前型號增加一些功能以證明該設備的新迭代並非不合理。

Apple Pencil一代和二代
Apple Pencil一代和二代

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 Apple Pencil

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