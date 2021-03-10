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可靠性優於SSD Seagate預期2030年前推出100TB的硬碟產品

聯合新聞網 / 楊又肇

Seagate在近期對外公布產品發展規劃中，透露將會在2026年以前推出容量高達50TB的硬碟產品，同時計畫在2030年以前推出容量可達100TB的硬碟產品，並且預告在下一個10年將會讓硬碟儲存容量增加至120TB以上。

雖然SSD價格在近年內已經變得相當親民，但是對於大容量儲存需求與內容儲存可靠性的要求，目前還是會以傳統硬碟使用居多，因此包含Seagate在內硬碟廠商仍持續投入新技術，藉此讓硬碟儲存容量與可靠度持續提升。

依照Seagate說明，未來將會擴展多磁頭臂技術應用，藉此讓硬碟存取效能提升，並且成為未來硬碟產品標準設計。目前Seagate已經藉由HAMR (熱輔助磁紀錄技術)打造儲存容量可達20TB的3.5吋硬碟，並且用於相容S3的儲存雲Lyve Cloud儲存即服務 (storage-as-a-service)平台。

透過HAMR技術，Seagate預期能以每年20%比例推進速度提高單一碟片儲存密度，藉此讓硬碟可儲存容量增加，預計會在2026年以前推出容量高達50TB的硬碟產品，同時計畫在2030年以前讓硬碟儲存容量可達100TB，並且能在下一個10年實現硬碟儲存容量達120TB的設計目標。

在現階段以9組碟片構成的40TB儲存容量硬碟設計中，Seagate已經讓單一碟片儲存密度提高至2600Gb/in2 (2.6Tb/in2)左右，但要實現量產規模至少還需要3-5年左右時間準備，而要打造更高儲存容量設計，更意味在存取機構、碟片材質與控制晶片等都需要跟著升級，但如何在相同尺寸內置入更高儲存密度碟片，並且確保更高資料存取效率，以及資料存取正確率與穩定性，將是更大難題。

目前Seagate計畫透過HAMR技術、多磁頭臂技術，搭配使用諸如鐵鉑合金材質塗層等設計，藉此實現更高儲存容量設計，但如何在儲存密度提高之餘，同時確保隨機存取效能維持或提升，則將成為更大挑戰。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

硬碟 SSD

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