AMD預告3/15揭曉「Milan」第三代EPYC伺服器處理器

AMD預告,將在美國東部時間3月15日上午11點 (台灣時間3月16日凌晨12點)公布代號「Milan (米蘭)」的第三代EPYC伺服器處理器產品。

在今年初的CES 2021活動期間,AMD已經表示首批第三代EPYC系列處理器產品已經提供合作夥伴預覽,並且強調其效能運算將比Intel產品高出許多,在以計算2.5公里範圍面積的天候預測情況下,說明第三代EPYC系列處理器約比現行Intel Xeon處理器提升高達68%運算效能 (註)。

註:以32核心設計的第三代EPYC系列處理器對比Intel採28核心設計的Xeon Gold 6258R情況計算。

Something #EPYC is coming. Join @AMD March 15 at 11am ET for the launch of the new 3rd Gen AMD EPYC processors.