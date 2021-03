拍攝鏡位變化豐富的Insta360 GO 2動手玩 充電收納盒功能更多元了

相較2019年推出標榜全球最輕巧的第一人稱視角相機Insta360 GO之後,Insta360再次宣布推出後繼產品─Insta360 GO 2,而筆者此次有機會提前取得市售機種進行簡短體驗。

▲Insta360 GO 2

重新簡述Insta360 GO產品定位,與Insta360主力打造的360度環景相機不同,比較像是體積更輕巧的極小型Insta360 ONE R,並且能配合更多配件捕捉標準相機難以實現的拍攝鏡位,例如配合頸掛拍攝第一人稱視角,或是透過夾具固定在寵物身上拍攝,同時不會因為裝置體型過大造成干擾。

諸多升級,但也有一些不便

跟上一代版本比較的話,Insta360 GO 2首先是針對攜行充電盒做了很大改變,讓充電盒除了能收納Insta360 GO 2本體,並且提供充電功能,還能變成手持控制器操作錄影或拍攝功能,甚至也能直接當作手持拍攝裝置,或是配合充電盒搭載標準腳架螺紋固定拍攝,其中在充電盒也內建立架功能,方便讓Insta360 GO 2直接放置在充電盒內進行拍攝。

▲內建腳架,方便放置在平面等位置進行拍攝

▲由於充電盒也搭載控制按鍵設計,因此也能以手持方式進行拍攝

不過,雖然此次在充電盒設計做了不少更新,並且讓Insta360 GO 2更方便用於拍攝,卻不像上一代的充電盒直接搭載Lightning接頭,可直接與iOS裝置連接,並且將拍攝內容直接配合App將拍攝內容導入連接裝置存放。此次僅能透過Wi-Fi方式與Insta360 GO 2直接連接,並且透過無線方式將相機紀錄內容同步至連接裝置內,使用上相對會有些不便。

Insta360 GO 2本身僅有26.5公克,充電收納盒也僅有63.5公克,相當適合隨身攜帶拍攝使用,而相機本身也搭載FlowState防震設計,並且搭載210mAh電池電量 (充電收納盒電池電量則為1100mAh),在設置1440P、30fps與標準防震功能下,相機內建電量約可對應總計30分鐘錄影時間,搭配充電收納盒則可在相同錄影規格設置下對應總計長達150分鐘錄影時間。

▲Insta360 GO 2本體依然維持小巧設計,僅有26.5公克重

▲背面採磁吸設計,並且透過金屬接點進行充電

若是開啟FlowState防震功能的話,則相機單次拍攝片段最長可對應10分鐘,在標準防震功能下則可對應15分鐘單次錄影片長,而在第一人稱視角模式 (FPV mode)時則可對應30分鐘片長,另外配合充電收納盒開啟縮時錄影功能,則可將長達110分鐘影片濃縮為7分鐘長度影片。

至於鏡頭光圈則採用f/2.2設計,對應35mm等效焦距為11.24mm,曝光補償則介於-4至4範圍,最高能以900萬畫素拍攝3040 x 3040解析度靜態照片,透過App分別可輸出16:9顯示比例、1920 x 1088解析度格式,或是1:1顯示比例、2000 x 2000解析度格式,另外也支援輸出為INSP、DNG格式影像檔案。

動態影片則可對應2560 x 1440@30fps與1920 x 1080@30fps兩種格式,並且支援H.264編碼、最高80Mbps位元率的MP4檔案格式輸出,在HDR模式下則會調整為24fps,同時在慢動作影片拍攝則僅對應1920 x 1080@120fps格式,延時錄影影片則分別對應0.5秒、1秒、2秒、5秒、10秒、30秒、60秒與120秒間隔,縮時錄影影片則最高對應6倍快轉。

聲音方面則支援具備消除風噪效果的單聲道錄音功能,相機部分則分別以低功率藍牙5.0、802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi無線方式與手持裝置連接,並且對應iOS與Android裝置使用,內建儲存容量為32GB,但可用儲存容量則是28GB。

至於在拍攝過程中,Insta360 GO 2可對應標準、鮮艷、Log三種色彩設定格式,藉此對應不同拍攝風格。同時,在專業模式更提供水平鎖定功能,讓使用者無論在什麼情況下透過Insta360 GO 2拍攝,都能讓畫面維持水平穩定呈現效果。

此次機身同樣具備水下4公尺防護設計,同時可配合可更換鏡頭保護鏡片使用減光鏡,藉此降低拍攝時可能產生耀光現象,同時也能保護鏡頭避免意外掉落時損壞。

相機本身則維持採用磁吸方式固定,並且能快速與專用配件結合使用,但使用時候還是要留意是否脫落,避免相機在過度震動情況,或是因為不小心勾到而噴飛,因此建議在進行會有較劇烈震動的拍攝情況時,還是要留意相機固定方式 (筆者有幾次拍攝時,就不小心噴飛)。

▲配合磁吸方式固定,並且可配合配件懸掛在胸口進行拍攝,但由於只是透過磁吸方式固定,依然有可能因為外力而脫落,因此使用時要記得小心

另外,此次筆者事先取得版本為測試樣品,因此收納充電盒外觀採用霧面材質設計,市售版本會採用亮面材質設計,而其他部分則均相同。

實際開箱

▲Insta360 GO 2盒裝

▲背面說明

▲拆開就能看見Insta360 GO 2本體

▲底下則是充電盒與其他配件 (此次取得的是測試版本,因此充電盒與市售版採光亮外觀設計不同)

▲盒裝內容物一覽

▲可以針對拍攝需求更換減光鏡

▲充電盒可透過錄影按鍵快速進行拍攝,或是切換不同拍攝模式

▲充電盒本身透過USB-C連接埠充電,另外也能透過標準腳架螺紋固定

▲配合夾具可將Insta360 GO 2固定在帽子上,以貼近第一人稱視角形式拍攝

▲配合可重複黏貼在不同表面上的萬向腳架固定拍攝

▲也能固定在車輛上進行拍攝 (但記得要把相機固定好,避免噴飛)

實際拍攝

此次實際拍攝中,筆者分別藉由手持行走、手持奔跑,以及配合磁吸配件掛在胸口進行第一人稱視角拍攝,另外也配合固定在車輛上,於騎乘時進行拍攝,藉此測試不同情況下的實際拍攝效果。

與Insta360 ONE X2拍攝效果比較

此次測試一樣透過將兩組相機架設在腳踏車上,並且在騎乘過程進行錄影。

▲左為Insta360 GO2,右為Insta360 ONE X2

套用主題特效

配合Insta360 App內的主題特效,可以快速地透過模版套用方式產生不同風格的短片內容,但創意工作室特效主要還是針對Insta360 ONE X2、Insta360 ONE R機種使用設計,因此無法套用Insta360 GO 2拍攝內容。

額外推出小小兵聯名款

Insta360 GO 2標準版本建議售價為新台幣9669元,搭配自拍棒版本售價為新台幣10597元,而搭配鏡頭保護鏡版本則為新台幣9998元,至於搭配寵物支架配件版本售價為新台幣10297元。

除了上述版本,Insta360 GO 2更準備在今年夏季推出小小兵聯名款,但目前尚未確定銷售細節,但建議售價將是新台幣10605元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》